Janu na Kmetiji pri klanju hloda odprlo nogo, posestvo je moral zapustiti (VIDEO)

V tedenski nalogi koče na jasi, kjer trenutno bivajo trije prijatelji, Jan, Juš in Žan, redno potekajo boji za zlate podkve. Fantje so ta teden tekmovali v tem, kdo bo prej na pol presekal hlod, pri čemer so imeli na voljo macolo in gozdarske zagozde. Vsi trije so izjemno tekmovalni, zato je bila borba na videz precej ognjevita. Čeprav naj bi med člani trojice potekala nenehna taktiziranja in dvoboji, kdaj kdo komu prepusti zmago ali koga podpre, z energijo niso varčevali.

Načrtovano naj bi bilo, da zmaga Jan

Kot domnevno dogovorjeno, je hlod prvi preklal Jan. Vendar je takoj, ko je spustil macolo, rekel: »Odprlo mi je nogo, potrebno bo šivati.« Pokazal je veliko raztrganino na golenici. Soigralca sta bila šokirana, Juš je takoj komentiral, da ni bilo vredno. S tako poškodbo je namreč nemogoče nadaljevati tekmovanje, ne da bi bil močno hendikepiran. Jana so zato takoj odpeljali s posestva.

Zvečer se je sicer vrnil, a posledice so hude, Jan pa ima močno zmanjšane možnosti, da tekmovanje sploh nadaljuje. Ima okrušeno kost, dva tedna ne sme obremenjevati noge. »V ponedeljek se bom odločil, ali bom šel naprej ali domov,« je povedal. To pomeni, da bo Janova usoda znana danes ali jutri.