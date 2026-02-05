Priljubljena slovenska voditeljica šokirala: »Ukradli so mi celoten koncept« (VIDEO)

V zadnjem obdobju so se v javnosti pojavile izjave več podjetij, ki so opozarjala na sporne poslovne prakse in tehnike, ki naj bi jih uporabljali posamezniki iz sveta podjetništva in medijev, med drugim tudi Jani Pravdič. V tem kontekstu se je oglasila tudi Jasmina Kandorfer, producentka in voditeljica oddaje Klepet ob kavi, ki je javno spregovorila o lastnih izkušnjah s krajo avtorskih idej v slovenskem medijskem in poslovnem prostoru. Kandorferjeva pravi, da ne gre za enkraten primer ali nesporazum, temveč za ponavljajoč se vzorec, s katerim se srečuje že od začetka svoje kariere. Tokrat je prvič javno in jasno opisala, kako so si po njenem mnenju posamezne televizijske hiše in trgovci brez njenega soglasja prisvojili njeno delo, koncept in strokovno kredibilnost.

»O tem, kar se mi je dogajalo v dvajsetih letih, bi lahko posnela dokumentarec«

Eden od primerov sega v obdobje, ko je bila povabljena k sodelovanju pri snovanju novega jutranjega televizijskega programa. Na povabilo ene večjih slovenskih televizijskih hiš je pripravila dolgo strategijo, v kateri je podrobno razdelala koncept oddaje, vsebinsko strukturo, produkcijske rešitve in način nagovarjanja gledalcev. Po sestanku ni prejela nobenega odgovora. Šest tednov kasneje je ista televizijska hiša lansirala novo jutranjo oddajo. »Ime so sicer spremenili, vsebina in koncept pa sta bila identična mojemu predlogu,« pravi Kandorferjeva. Dodaja, da to ni bil osamljen primer. »O tem, kar se mi je dogajalo v dvajsetih letih, bi lahko posnela dokumentarec. To se ni zgodilo enkrat, ampak ogromnokrat.«

Podjetje pri promociji uporabljalo njeno avtorsko vsebino

Po njenih besedah se sporne prakse ne dogajajo le pri televizijskih hišah. Kot posebej problematičen primer izpostavlja ravnanje ene izmed znanih drogerijskih verig. Podjetje je prodajalo izdelke konkurenčnih blagovnih znamk, pri promociji pa naj bi uporabilo njeno avtorsko vsebino. Na promocijskih letakih so bile natisnjene QR kode, ki so kupce vodile neposredno na izobraževalne vsebine oddaje Klepet ob kavi. »Mojo strokovno vsebino in verodostojnost so uporabili kot orodje za prodajo svojih izdelkov, brez kakršnegakoli dogovora ali dovoljenja,« pojasnjuje.

Kandorferjeva poudarja, da ostaja zvesta lastnemu ustvarjanju in avtentičnosti. FOTO: Osebni arhiv

Kljub opisanim izkušnjam Kandorferjeva poudarja, da ostaja zvesta lastnemu ustvarjanju in avtentičnosti. Prepričana je, da ukradene ideje nimajo dolgoročne vrednosti. »Vem pa nekaj: da je vsak od nas vir krasnih in čudovitih idej, ki vibrirajo z njim. Ko svojo idejo dobiš in jo udejanjaš, je to popolnoma drugače, kot če nekomu idejo ukradeš in jo skušaš realizirati.« Dodaja, da projekti, ki so temeljili na kopiranju njenega formata, niso zdržali. »Oddaje, ki so kopirale moj koncept, danes ne obstajajo več. Klepet ob kavi pa je še vedno tukaj.«