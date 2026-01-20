  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOSTNO

Jasna Žaler Culiberg v šoku: čez noč izgubila očeta, z družino se vračajo v Slovenijo

Slovenska podjetnica, ki z družino živi v tujini, žaluje.
Jasna Žalar Culiberg. Foto: Dejan Javornik
Jasna Žalar Culiberg. Foto: Dejan Javornik
N. Č.
 20. 1. 2026 | 14:25
A+A-

Podjetnico, popotnico in spletno vplivnico Jasno Žaler Culiberg, ki skupaj z možem Miho na spletu ustvarja pod imenom 2many4granny in z družino zadnji dve leti živi v Salvadorju, je doletela huda osebna izguba. Kot je razkrila na Instagramu, je čez noč ostala brez očeta, ki je živel v Sloveniji, z njim pa je bila po njenih besedah zelo povezana.

O svoji žalosti je spregovorila odkrito in brez olepševanja. »Ljudje smo si različni, eni gredo v tišino, jaz pa ne,« je povedala in dodala, da jo je oče vedno spodbujal pri vsem, kar počne. Poudarila je, da jo je podpiral pri javnem nastopanju in ustvarjanju vsebin, da je verjel vanjo in bil nanjo ponosen.

Posebej jo je pretreslo, ker tega niso pričakovali. Povedala je, da je bil oče še pred približno mesecem dni pri njih v Salvadorju in da je bil takrat »fit«, zdrav in poln energije. Po njenih besedah je bil vesel, da so na toplem, da so otroci pridni v šoli, ter da je njihovo življenje živel skupaj z njimi, čeprav na drugem koncu sveta.

V čustvenem zapisu je opisala tudi njun zadnji pogovor. »Še včeraj ob 17h sva se slišala,« je povedala in dodala, da ji je oče omenil, da ima pljučnico, da jemlje antibiotik in da je boljše, a njegovo zdravje se je čez noč poslabšalo. »Danes zjutraj sem se zbudila ob 5h, mi nekaj ni dalo spati …« Nato je izvedela, da so ga oživljali in da je šlo za krvni strdek, mama pa je bila takrat že pri reševalcu. »Ne dojemam še,« je priznala.

Jasna je povedala tudi, da z družino že urejajo vse potrebno in da se jutri zjutraj vračajo v Slovenijo. Z Miho imata tri otroke, ki se v Salvadorju tudi šolajo. Dodala je, da je imel oče že načrte, da jih bo ponovno obiskal oktobra.

Svoj besede je zaključila še z mislijo, ki jo je po tej izgubi želela deliti z drugimi: »Živite vsak trenutek, ker vidite, kako je življenje minljivo. Bodimo dobri drug do drugega.« In še: »Meni pa bo vedno manjkal moj ati.«

V uredništvu Slovenskih novic Jasni Žaler Culiberg in njenim bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Več iz teme

Jasna Žaler Culibergdružinasmrt v družinioče
ZADNJE NOVICE
15:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
NAVDIHUJE

Nastija Fijolič, paraplesalka: Svetu sem pokazala, da meje obstajajo le v glavi (Suzy)

Ko je Brežičanka nedavno stopila – oziroma zapeljala – na parket svetovnega prvenstva v plesu na vozičkih v Košicah na Slovaškem, je v dvorani završalo in domov je odšla z dvema najbolj žlahtnima medaljama.
20. 1. 2026 | 15:25
15:15
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Timi Zajc je rekorder že 13 let

Na Pertoči je skočil 33,5 metra.
20. 1. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KORISTNO

Manj stresa in boljša presnova: štiri koristi vroče kopeli

Vroča kopel je za mnoge majhen vsakodnevni luksuz, vendar se za tem skriva cela vrsta znanstveno dokazanih koristi za zdravje.
20. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POCENI IN ZELO UČINKOVITO

Preprosta pijača, ki čudežno izboljša spanec in zmanjša vnetja

Pomanjkanje kakovostnega spanca je težava skoraj vsakega petega človeka, kar lahko oslabi energijo, poslabša razpoloženje in celo negativno vpliva na imunski sistem.
Miroslav Cvjetičanin20. 1. 2026 | 15:00
14:35
Lifestyle  |  Astro
SLOVENIJA BO V VRTINCU SPREMEMB, MADŽARSKA NE

Balkanski beli mag napovedal: prihaja 3. svetovna vojna, trajala bo samo 30 dni

Stari imperiji se bodo zlomili, evro in dolar bosta vredna samo še desetino, vzpostavil se bo nov svetovni red, napoveduje balkanski beli mag Lav Geršman. Njegov nasvet: vlagajte v zemljo in živino, saj bosta vredni suhega zlata!
20. 1. 2026 | 14:35
14:25
Bulvar  |  Domači trači
ŽALOSTNO

Jasna Žaler Culiberg v šoku: čez noč izgubila očeta, z družino se vračajo v Slovenijo

Slovenska podjetnica, ki z družino živi v tujini, žaluje.
20. 1. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki