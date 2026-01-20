Jasna Žaler Culiberg v šoku: čez noč izgubila očeta, z družino se vračajo v Slovenijo

Podjetnico, popotnico in spletno vplivnico Jasno Žaler Culiberg, ki skupaj z možem Miho na spletu ustvarja pod imenom 2many4granny in z družino zadnji dve leti živi v Salvadorju, je doletela huda osebna izguba. Kot je razkrila na Instagramu, je čez noč ostala brez očeta, ki je živel v Sloveniji, z njim pa je bila po njenih besedah zelo povezana.

O svoji žalosti je spregovorila odkrito in brez olepševanja. »Ljudje smo si različni, eni gredo v tišino, jaz pa ne,« je povedala in dodala, da jo je oče vedno spodbujal pri vsem, kar počne. Poudarila je, da jo je podpiral pri javnem nastopanju in ustvarjanju vsebin, da je verjel vanjo in bil nanjo ponosen.

Posebej jo je pretreslo, ker tega niso pričakovali. Povedala je, da je bil oče še pred približno mesecem dni pri njih v Salvadorju in da je bil takrat »fit«, zdrav in poln energije. Po njenih besedah je bil vesel, da so na toplem, da so otroci pridni v šoli, ter da je njihovo življenje živel skupaj z njimi, čeprav na drugem koncu sveta.

V čustvenem zapisu je opisala tudi njun zadnji pogovor. »Še včeraj ob 17h sva se slišala,« je povedala in dodala, da ji je oče omenil, da ima pljučnico, da jemlje antibiotik in da je boljše, a njegovo zdravje se je čez noč poslabšalo. »Danes zjutraj sem se zbudila ob 5h, mi nekaj ni dalo spati …« Nato je izvedela, da so ga oživljali in da je šlo za krvni strdek, mama pa je bila takrat že pri reševalcu. »Ne dojemam še,« je priznala.

Jasna je povedala tudi, da z družino že urejajo vse potrebno in da se jutri zjutraj vračajo v Slovenijo. Z Miho imata tri otroke, ki se v Salvadorju tudi šolajo. Dodala je, da je imel oče že načrte, da jih bo ponovno obiskal oktobra.

Svoj besede je zaključila še z mislijo, ki jo je po tej izgubi želela deliti z drugimi: »Živite vsak trenutek, ker vidite, kako je življenje minljivo. Bodimo dobri drug do drugega.« In še: »Meni pa bo vedno manjkal moj ati.«

V uredništvu Slovenskih novic Jasni Žaler Culiberg in njenim bližnjim izrekamo iskreno sožalje.