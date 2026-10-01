Jasno je, zakaj Bernarde Žarn ni bilo na televiziji: »Hvaležna sem, da sem živa«

Priljubljena televizijska voditeljica Bernarda Žarn je razkrila, zakaj je bila zadnje tedne odsotna s televizijskih zaslonov. Razlog je bila nesreča, ki bi se lahko končala precej huje. Med sprehodom je namreč vanjo z veliko hitrostjo trčil električni skiro. Ob vrnitvi pred kamere je priznala, da je predvsem hvaležna, da je živa. »Med sprehodom je vame z veliko hitrostjo trčil električni skiro. Pustiva podrobnosti, niso za razvedrilno oddajo, sem pa zelo hvaležna, da sem živa in da se bomo spet družili,« je povedala ob začetku oddaje.

Podrobnosti nesreče in poškodb priljubljena voditeljica sicer ni želela razkrivati, je pa gledalcem ob vrnitvi namenila pomembno sporočilo. »Pazimo drug na drugega in nase, kolikor lahko, in užijmo vsak dan v njegovi polnosti ter malih in velikih veseljih, ki jih prinaša življenje.«