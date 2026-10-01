Jasno je, zakaj Bernarde Žarn ni bilo na televiziji: »Hvaležna sem, da sem živa«

Galerija
Priljubljena televizijska voditeljica Bernarda Žarn je razkrila, zakaj je bila zadnje tedne odsotna s televizijskih zaslonov. Razlog je bila nesreča, ki bi se lahko končala precej huje. Med sprehodom je namreč vanjo z veliko hitrostjo trčil električni skiro. Ob vrnitvi pred kamere je priznala, da je predvsem hvaležna, da je živa. »Med sprehodom je vame z veliko hitrostjo trčil električni skiro. Pustiva podrobnosti, niso za razvedrilno oddajo, sem pa zelo hvaležna, da sem živa in da se bomo spet družili,« je povedala ob začetku oddaje.
Podrobnosti nesreče in poškodb priljubljena voditeljica sicer ni želela razkrivati, je pa gledalcem ob vrnitvi namenila pomembno sporočilo. »Pazimo drug na drugega in nase, kolikor lahko, in užijmo vsak dan v njegovi polnosti ter malih in velikih veseljih, ki jih prinaša življenje.«
Njena odsotnost je že pred tem vzbudila pozornost gledalcev oddaje Nedeljsko popoldne. Bernarde namreč dve nedelji zapored ni bilo ob sovoditelju Jožetu Robežniku, ta pa je takrat pojasnil, da je odsotna zaradi zdravstvenih težav. Razkril je tudi, da naj bi šlo za njeno prvo bolniško odsotnost po enajstih letih.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.