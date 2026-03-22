Je Anamaria naredila napako? Dončić na sodišču zahteva zavrnitev njene tožbe

Naš superzvezdnik Luka Dončić je še vedno v središču pozornosti zaradi pravnega zapleta z nekdanjo zaročenko in mamo njegovih dveh hčera Anamario Goltes. Anamaria naj bi vložila zahtevek za preživnino za njuna otroka ter povračilo odvetniških stroškov v Kaliforniji, namesto v Sloveniji, kar naj bi bilo po mnenju Dončićevih pravnikov napaka, piše portal 24sata.

Dončić je zato na to reagiral z uradno zahtevo za ustavitev postopka na sodišču v Los Angelesu. Njegov ključni argument je, da Kalifornija ni pristojna za obravnavo primera, saj naj bi otroci živeli v Sloveniji, niti sam pa naj ne bi imel statusa rezidenta te ameriške zvezne države. Jedro spora torej ni zgolj preživnina, temveč tudi vprašanje, kje se primer sploh lahko obravnava, pišejo mediji. Kalifornija je sicer znana po dosojanju višjih zneskov preživnin, zlasti v primerih, ki vključujejo visoko premožne posameznike. Prav zato Dončić Anamario domnevno obtožuje, da je bila izbira premišljena poteza z namenom doseči višjo finančno podporo. Po njegovih navedbah že zdaj v celoti skrbi za finančne potrebe svojih otrok, zato dodatni zahtevek vidi kot nepotreben. V pravnih krogih takšni primeri niso redkost, saj lahko izbira države bistveno vpliva na končni izid – tako glede višine preživnine kot tudi glede skrbništva.

»Na prvem mestu sta otroka«

Po razhodu z dolgoletno partnerko je Dončić večkrat poudaril, da mu največ pomeni dobrobit njegovih hčera. V javnih izjavah je izpostavil, da vse odločitve sprejema z mislijo nanju ter da si želi ostati aktiven in prisoten oče. Od sodišča pa zdaj zahteva, da se postopek preseli oziroma obravnava v okolju, ki je pravno ustrezno. To pomeni na enem izmed slovenskih sodišč, povezanih z dejanskim prebivališčem otrok.