Je Igor Mikić znova zaljubljen?

Igor Mikić, širši javnosti znan po televizijskih projektih, resničnostnih šovih in redni prisotnosti v medijih, je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo, na kateri je v družbi svetlolase Nadje Arhar. Objavo je pospremil z zapisom »Šmeks in Šreks. New year, new moves, watch how my life improves,« s katerim je v sproščenem tonu namignil na nov začetek in osebne premike v novem letu. Čeprav Mikić ob fotografiji ni razkril nobenih podrobnosti o naravi odnosa, je videti, da je v njegovem življenju sveža ljubezenska zgodba.

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Lani se je končala odmevna zveza s Polono Kranjc

Gre za prvo tovrstno javno objavo po razhodu s Polono Kranjc, s katero je bil v preteklosti v razmerju. Par je zvezo večkrat javno potrdil, pozornost pa je še posebej pritegnil trenutek, ko je Mikić podaril Poloni t. i. »promise« prstan. Takrat je poudaril, da ne gre za zaroko, temveč za simbol zaveze in resnosti odnosa, kar je sprožilo številne odzive in ugibanja o njuni skupni prihodnosti. Par se je razšel lani, po razhodu pa je Mikić večkrat dejal, da je samski in da se posveča sebi. V tem obdobju je o zasebnem življenju govoril zadržano, hkrati pa brez skrivanja svojih pogledov na partnerstvo in odnose. Za zdaj ostaja pri dejstvih, ki jih je razkril sam: simpatično svetlolaso dekle in sporočilo o novem začetku. Kako resna je zgodba in kam vodi, pa bo pokazal čas.