Je imela La Toya prav, je Franc res najbolj umazan igralec Kmetije? Največje nepoštenosti, ki jih je starešina storil dosedaj

Prvi resen dvom v najslavnejšega kmeta Franca Vozlja se je pojavil pri kraji cekinov, ko ga je voditeljica Natalija soočila z vprašanji o količini in razporeditvi zlatnikov. Franc ni podal jasnega odgovora, njegove izjave pa so se spreminjale, kar je ustvarilo občutek, da nekaj prikriva. Takrat se je celo neposredno zlagal, da ne ve ničesar. V skupini se je takrat prvič jasno pojavila misel, da ni povsem zaupanja vreden.

Najprej zlatniki, nato žeblji

Napetosti so se še povečale pri nalogi z žeblji. Franc je takrat najprej taktično skrival, koliko žebljev je dejansko izdelal, kar je bila zavestna odločitev, da bi si zagotovil prednost ob pravem trenutku. Poleg tega so sotekmovalci posumili, da nekaj žebljev skriva tudi fizično – pojavili so se očitki, da jih ima pri sebi in jih ni vključil v skupno štetje. V isti nalogi je šel še korak dlje, ko si je način dela prilagodil s prirejanjem orodja, da bi si olajšal izdelavo. Takšna poteza je med drugimi sprožila občutek, da išče bližnjice in izkorišča pravila, namesto da bi igral enakovredno z ostalimi. Dejstvo, da je takrat potem izpadel pridni in pošteni Gregor, je razjezilo marsikaterega gledalca.

Kje je pratika?

Dodatne dvome je sprožila tudi situacija s pratiko. Že sam sum skrivanja domnevno izgubljene pratike je pomenil novo razpoko v odnosih znotraj skupine. Kot povedano naj bi eno skril ravno Franc, v grmovje in koprive za štalo. Tam je sedaj že vse mokro, kot je povedal Dejan, torej je pratika verjetno za vedno izgubljena.

Kaplja čez rob pa je bil krompir

Vrhunec spornih potez je sledil pri nalogi s krompirjem. Franc se je najprej z Dejanom dogovoril, da pri delu sploh ne bo sodeloval.Ta odločitev je že sama po sebi izstopala, saj je pomenila zavestno izogibanje delu, ki ga je sam sicer pogosto poudarjal kot temelj poštene igre. Tega se ni držal, saj je na koncu izkopal še eno vrsto čez dogovorjeno, s čimer je prizadel Aleksandro. Nato pa je šel še dlje - ves krompir, ki sta ga izkopala z Dejanom, je nato dal Žanu, ki ga iz nekega razloga že dolgo ščiti. S tem je neposredno vplival na razplet naloge in drugemu paru omogočil prednost, hkrati pa oškodoval Dejana, ki je nato postal prvi dvobojevalec.

A Dejan mu ni ostal dolžan - Franc se bo z njim moral pomeriti v areni. Kako se bo izšel boj med ogromnim Dejanom in malim Francem, bomo videli kmalu. Starešina je vsekakor dokazal, da ga podcenjevati ne gre.