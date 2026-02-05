Je Kaja Casar že zmagovalka Sanjskega moškega? Te besede ji je namenil Karlo (VIDEO)

Kaja Casar je v šov Sanjski moški Hrvaške prišla kot športnica z jekleno voljo in surferka, ki ji je življenje na Tenerifu dalo širino in pogum. Da jo bomo spremljali v novi sezoni, že vemo. Zdaj pa se odpira bolj mikavno vprašanje: ali je Prekmurka tam samo kandidatka ali pa je že zdaj videti kot favoritinja?

V takšnih šovih se marsikdo skriva za nasmehi, za katere ne vemo, kaj pomenijo. Sanjski moško Karlo Godec pa se je pri Kaji očitno odločil drugače. Besede, ki jih je izrekel, zvenijo kot nekaj, kar ne rečeš kar tako pred kamerami. »Zame sploh ni bilo težko povedati, kaj čutim. Je mogoče, da sva tako kompatibilna, da preprosto razmišljava na isti način?,« je pojasnil svoje občutke. Njej pa je še dodal: »Mislim, da si oseba, ki mi ustreza. Želim si, da te spoznam še bolj in da bi s tabo preživel še več časa.«

Karlo in Kaja naj bi, kot namigujejo objave ob šovu, »kliknila« že ob prvi vrtnici. Nad Karlom je navdušena tudi Kaja in vse kaže, da jo bomo lahko spremljali v šovu še nekaj časa. Ali bo na koncu odnesla tudi zadnjo vrtnico, pa je za zdaj še prezgodaj pisati, a zdi se, da je na dobri poti do finala.