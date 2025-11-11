Je Melanija srečnejša brez Trumpa? To razriva strokovnjakinja za govorico telesa (VIDEO)

Prva dama Melania Trump je sama prevzela nagrado Fox Nation »Patriot leta«. Njen mož, predsednik Donald Trump, je ostal v Washingtonu. Strokovnjakinja za govorico telesa je med njenim govorom o domoljubju in inovacijah opazila izjemno samozavest. Dogodek sledi preteklim primerom javnega ugibanja o odnosu med zakoncema in Melanijinih samostojnih nastopih.

Melania, oblečena v dolgo obleko Carolina Herrera z dolgimi rokavi, je podala sedemminutni govor, v katerem je predstavila svojo vizijo domoljubja in inovacij v Ameriki. Predsednik Trump je medtem ostal v Washingtonu, kjer je gostil voditelje več srednjeazijskih držav.

Špekulacije o Melanijini odsotnosti ob Trumpu so se pojavile že večkrat. Nedavno je pritegnila pozornost, ker se ni udeležila pogrebne slovesnosti konservativnega aktivista Charlieja Kirka.

Melania »strastno« hvali domoljube v odsotnosti svojega moža

Nagrado vsako leto prejmejo »junaki in domoljubi, ki izkazujejo neomajno predanost vrednotam, zaradi katerih je naša država velika.«

V govoru je slovensko rojena prva dama strastno govorila o tem, zakaj je Amerika izjemna. Pohvalila je zgodovinske osebnosti, kot so Benjamin Franklin, Thomas Jefferson in Alexander Hamilton, za to, da so »preoblikovali delovanje družbe«, ter poudarila, da so »inovacije oblika domoljubja.«

Strokovnjakinja za govorico telesa: Trumpova odsotnost je okrepila njeno samozavest

V intervjuju za Daily Mail je strokovnjakinja za govorico telesa Judi James povedala, da Trumpova odsotnost ni negativno vplivala na Melanio in da je delovala močno ter samozavestno.

Sijala je! FOTO: Roy Rochlin Via Reuters

»Če je Donaldova odsotnost kakorkoli vplivala na njeno razpoloženje, je njeno vidno samozavest prej okrepila kot zmanjšala,« je dejala James. »Na Melanii ni bilo niti sledu nervoze. Videti je bila kot ženska brez sindroma prevarantke ali občutka, da je zgolj Donaldova ‘rezerva’, ko je prevzela prestižno nagrado.«

Ukazovalna prisotnost poudarja njen komunikacijski slog

James je opozorila, da se Melanijin govorni slog močno razlikuje od govora njenega moža. »Melania je povsem drugačna govorka. Trump nastopa spontano, v toku zavesti, pogosto raztegnjeno, s šalami in pripombami,« je pojasnila.

Njen zbrani in avtoritativen nastop je poudaril njeno individualnost in samozavest kot javne osebnosti, ki ne potrebuje moževe navzočnosti.

Pretekli javni spori med Trumpom in Melanio

To ni prvič, da je Melania Trump sprožila govorice s svojimi javnimi nastopi – ali odsotnostjo. Septembra so predsednika in prvo damo posneli, ko sta imela videti resen pogovor ob pristanku helikopterja Marine One v Washingtonu. Na posnetku, ki ga je objavil Daily Mail, Trump maha s prstom proti ženi, Melania pa odkima.

Dogodek je sledil drugemu viralnemu trenutku med Trumpovim govorom na ZN, ko je Melania sprva pozabila zaploskati, nato pa je pred kamerami naredila le dva ploska, poroča economictimes.indiatimes.com.