Je mlada aktivistka ogrela srce predsednika Levice? (VIDEO)

Sara Štiglic se po približno štirih letih sodelovanja z Levico prvič podaja v kandidaturo za mestno svetnico. Doslej se je opredeljevala predvsem kot politična aktivistka in, kot poudarja, to ostaja tudi zdaj. Ocenjuje pa, da je prišel čas za drugačno obliko udejstvovanja. Po njenih besedah je bilo dosedanjega načina delovanja v mestni občini dovolj, zato se je odločila, da podporo stranki in njenemu kandidatu izrazi tudi s kandidaturo.

Pri tem ne govori o odmiku od aktivizma, temveč o spremembi vloge. Kandidatura je zanjo priložnost, da se vključi v politično delo drugače kot doslej in se iz aktivističnega delovanja premakne v neposredno tekmo za mesto v mestnem svetu. S tem želi podpreti Luko in Levico ter jima, kot pravi, dati »nekakšno legitimnost od zunaj sistema«. Njena odločitev tako povezuje večletno sodelovanje s stranko z novim korakom v političnem udejstvovanju. Štiglic se prvič podaja na volitve, ne da bi se odrekla dosedanji aktivistični identiteti, ampak jo želi nadaljevati v drugačni obliki.

Sta z Luko Mescem več kot samo sodelavca?

Štiglic pravi, da jo z Levico najmočneje povezujejo moralne vrednote. Stranka je po njenih besedah doslej ni razočarala, pomembna pa ji je tudi skupnost ljudi, ki jih opisuje kot empatične, kar je po njenem mnenju v politiki prej izjema kot pravilo. V stranki je našla prijatelje, tovariše in sodelavce, s katerimi je pripravljena delati tudi v prihodnjih letih. Verjame, da se bo z njimi še bolj povezala.

FOTO: K. G.

Z Luko sta, kot poudarja, predvsem sodelavca, čeprav se je med njima skozi leta razvilo tudi prijateljstvo. Njuno pogosto skupno pojavljanje po Ljubljani ni odraz intenzivnega zasebnega druženja, temveč predvsem skupnega dela. V zadnjem času sta veliko časa namenila terenskemu delu: gibala sta se po mestu in se pogovarjala z ljudmi. Štiglic pravi, da bo takšno delo z ljudmi značilno tudi za njuno politično delovanje v prihodnje.