Je Nuša dokončno izgubila še zadnjo prijateljico v Gospodinu Savršenem? »Vse skupaj bi pustila in odšla domov«

Nuša Šebjanič je po nizu dogodkov, ki so kar dobro preizkušali njeno zvestobo Anastasii, povedala, da preživlja izjemno težko obdobje. Čustva so jo povsem preplavila, do te mere, da je na trenutke razmišljala celo o odhodu iz šova. »Počutim se grozno,« je iskreno povedala, »Imam trenutke, ko bi vse skupaj pustila in odšla domov.« Njena stiska pa posledica konflikta s Petrom ali Karlom, temveč z osebo, ki ji v šovu pomeni več, kot oba moška - njeno najboljšo prijateljico. »Ostala sem brez prijateljice, ki mi je bila tukaj definitivno številka ena. Zaradi tega mi sploh ni lahko,« je priznala.

Si je kriva sama, ali je Anastasia tista, ki je pričakovala preveč?

Do razkola je prišlo po tem, ko se je Nuša odločila oditi na zmenek s Karlom, do katerega Anastasia goji močna čustva. Kot pojasnjuje Nuša, je Anastasia pričakovala, da bo iz lojalnosti zmenek zavrnila. Vendar Nuša tega nikakor ni bila pripravljena narediti. Je pa tudi res, da ni imela priložnosti, da bi Anastasii razložila svojo odločitev. »Nisem mogla povedati svoje strani, in to me je najbolj prizadelo,« je pojasnila.

Anastasia ne želi več govoriti z njo, česar ni pričakovala. »Težko mi je, ker se ne pogovarjava. Zelo težko bo. Ne glede na to, da sem ji s svojimi dejanji morda naredila krivico, mislim, da si ne zaslužim, da se govori slabo o meni,« je še dodala.

Bosta do konca dogajanja spor vendarle zgladili?

Da pa njune zdrahe morda niso nepopravljive nakazuje dejstvo, da Nuša na svojem družbenem omrežju Instagram še vedno zelo rada objavlja fotografije z Anastasio. Vse kaže, da se utegne situacija kmalu razplesti.