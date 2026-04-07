Je Nuša povedala vse po pravici? »Že pet let sem manekenka in študiram za odvetnico« (VIDEO)

Nuša Šebjanič je na zmenku, na katerem sta Karlo in Petar svoje finalistke predstavila lanskemu sanjskemu moškemu Šimetu Elezu, povedala, da je že pet let manekenka. Vsi trije fantje so se ob tem začudili, saj to pomeni, da je kariero začela že pri 15 letih. Karlo jo je pobaral, zakaj mu tega ni povedala že prej, a je takoj zatrdila, da mu je.

Komentatorji na družbenih omrežjih pa so se bolj obregnili ob njeno drugo trditev, in sicer, da študira za odvetnico. Čeprav je 20-letna Nuša res povsod predstavljena kot študentka, pa nikjer ni mogoče najti nobenega podrobnega podatka, kaj študira, ter kako daleč je v svojem študiju. Možno bi bilo, da je glede na njeno starost vpisana v prvi letnik ene izmed slovenskih pravnih fakultet. Se pa komentatorji močno sprašujejo, ali ima ob vseh njenih drugih dejavnostih, s čimer mislijo predvsem na njeno že tretjo pojavnost v resničnostnem šovu v slabih dveh letih, sploh kaj časa za študij.