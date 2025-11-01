Je Pablo zbral pogum in Suzani povedal resnico? »Kateri si ti prasec«

Pablo Alejandro Gelb mora po Majinem odhodu govoriti s Suzano Korošak. Počasi opaža, da je morda imel premalo jasno zastavljene meje. Največ pozornosti je namreč dobila prav Suki. Se temu bliža konec?

Suki se je ličila, ko je na obisk prišel Pablo in jo vprašal, kam gre. »Mogoče grem na zmenek danes in sem se malo naličila,« mu je med smehom priznala. Potem jo je vprašal, kako se počuti, in Suki mu je odgovorila, da se je včeraj počutila malce izločeno, ampak ji je vseeno, ker se s Pablom po njenih besedah, najbolje razumeta.

Povedala je, da se počuti dobro, da je naspana, Pablo pa ji je priznal, da ni spal ravno najbolje. »Mogoče zato, ker se nisi stisnil k meni,« mu je rekla, Pablo pa se je nasmehnil. Potem je naprej komentirala, da so njene konkurentke mogoče malo užaljene: »Ker vidijo, da skupaj spiva. Mislim, da jim je že skoraj jasno nekaj.« Pablo vpraša: »Puncam je jasno kaj?« In Suzana mu odgovori: »Njim se zdi, da jim je jasno, da bova midva na koncu skupaj.«

Sprehodila sta se po gozdu. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Potem pa Pablo v kamero prizna: »Več kot prijateljstvo ne bo. Suki se tega ne zaveda, ali se noče zavedati. Morda sem ji zlezel pod kožo.«

»Ni rečeno, da bova skupaj, o tem nisva govorila, jaz tega ne morem trditi,« je nadaljevala Suki. Pablo je bil tiho, ni je hotel prizadeti, ker je, kot je povedal, 'fejst punca'. Pablo ima občutek, da ga namreč ves čas spremlja s pogledom, da je kot neka kamera. In ji bo to tudi poskušal povedati, se je odločil.

Vesna Volk pa je pripomnila, da se je Suki zaljubila v Pabla in da goji neka čustva, kar se ji zdi huje kot španska nadaljevanka ali turška. Je pa poudarila, da se ob vsem tem sama zelo zabava, saj rada opazuje ljudi.

Potem je zbral pogum

Potem je Pablo zbral pogum in na sprehodu po gozdu Suki priznal, da čaka na neki način odgovor od Maje. »Namesto da bi bile one bile ljubosumne na Majo, so ljubosumne na mene. Na koncu bom ostala brez njih in še brez tebe. Kateri si ti prasec,« je zaključila modro Suki.

