  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LJUBEZEN PO DOMAČE

Je Pablo zbral pogum in Suzani povedal resnico? »Kateri si ti prasec«

Pablo namreč na neki način čaka odgovor od Maje.
Suki in Pablo FOTO: Voyo, zaslonski posnetek
Suki in Pablo FOTO: Voyo, zaslonski posnetek
S. N.
 1. 11. 2025 | 21:24
2:34
A+A-

Pablo Alejandro Gelb mora po Majinem odhodu govoriti s Suzano Korošak. Počasi opaža, da je morda imel premalo jasno zastavljene meje. Največ pozornosti je namreč dobila prav Suki. Se temu bliža konec?

Suki se je ličila, ko je na obisk prišel Pablo in jo vprašal, kam gre. »Mogoče grem na zmenek danes in sem se malo naličila,« mu je med smehom priznala. Potem jo je vprašal, kako se počuti, in Suki mu je odgovorila, da se je včeraj počutila malce izločeno, ampak ji je vseeno, ker se s Pablom po njenih besedah, najbolje razumeta.

Povedala je, da se počuti dobro, da je naspana, Pablo pa ji je priznal, da ni spal ravno najbolje. »Mogoče zato, ker se nisi stisnil k meni,« mu je rekla, Pablo pa se je nasmehnil. Potem je naprej komentirala, da so njene konkurentke mogoče malo užaljene: »Ker vidijo, da skupaj spiva. Mislim, da jim je že skoraj jasno nekaj.« Pablo vpraša: »Puncam je jasno kaj?« In Suzana mu odgovori: »Njim se zdi, da jim je jasno, da bova midva na koncu skupaj.«

Sprehodila sta se po gozdu. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek
Sprehodila sta se po gozdu. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Potem pa Pablo v kamero prizna: »Več kot prijateljstvo ne bo. Suki se tega ne zaveda, ali se noče zavedati. Morda sem ji zlezel pod kožo.« 

»Ni rečeno, da bova skupaj, o tem nisva govorila, jaz tega ne morem trditi,« je nadaljevala Suki. Pablo je bil tiho, ni je hotel prizadeti, ker je, kot je povedal, 'fejst punca'. Pablo ima občutek, da ga namreč ves čas spremlja s pogledom, da je kot neka kamera. In ji bo to tudi poskušal povedati, se je odločil.

Vesna Volk pa je pripomnila, da se je Suki zaljubila v Pabla in da goji neka čustva, kar se ji zdi huje kot španska nadaljevanka ali turška. Je pa poudarila, da se ob vsem tem sama zelo zabava, saj rada opazuje ljudi.

Potem je zbral pogum

Potem je Pablo zbral pogum in na sprehodu po gozdu Suki priznal, da čaka na neki način odgovor od Maje. »Namesto da bi bile one bile ljubosumne na Majo, so ljubosumne na mene. Na koncu bom ostala brez njih in še brez tebe. Kateri si ti prasec,« je zaključila modro Suki.

Preberite še:

image_alt
To je razlog, da je Bojana zapustila šov Ljubezen po domače

image_alt
V šovu Ljubezen po domače tekle solze, Nataša je bila ganjena

image_alt
A veste, kdo je hčerka Cecilije iz šova Ljubezen po domače?

Več iz teme

ljubezentelevizijaLjubezen po domačešovPablo
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Budizem po domače – in budalizem še bolj

Kolektivni budizem je, sem prebral in prepisal, ko v vodi vidiš svoj odsev. Kolektivni budalizem pa, ko se vanj vržeš, da bi ga popravil.
1. 11. 2025 | 22:25
22:03
Novice  |  Svet
MALDIVI

Na destinaciji, ki jo številni v Sloveniji obožujejo, uvedli prepoved tobaka za določene

Maldivi so danes uvedli prepoved tobaka za vse, rojene 1. januarja 2007 ali kasneje. Na otočju je tem mladi generaciji odslej prepovedano kupovati ali kaditi tobačne izdelke, ukrep pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP velja tudi za obiskovalce te države, znane po luksuznem turizmu.
1. 11. 2025 | 22:03
21:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA ONA

Med, nariban ingver in vitamin D: nasveti znanih Slovenk za močno odpornost

Jeseni več časa preživimo v zaprtih prostorih, prehladna obolenja se širijo, tudi gripa nas lahko položi v posteljo.
1. 11. 2025 | 21:52
21:24
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN PO DOMAČE

Je Pablo zbral pogum in Suzani povedal resnico? »Kateri si ti prasec«

Pablo namreč na neki način čaka odgovor od Maje.
1. 11. 2025 | 21:24
21:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEURADNE INFORMACIJE

V tragediji v Novem mestu naj ne bi bil uporabljen bokser, Aleš Šutar naj bi dobil udarec s pestjo v lice

Policija neuradno nima posnetka tragedije. Preiskava naj bi v veliki meri temeljila na izjavah očividcev.
1. 11. 2025 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
40 LET

Priljubljena serija Zlata dekleta praznovala okroglo obletnico (Suzy)

Štirinajstega septembra je minilo 40 let, odkar se je na ameriški televiziji pojavila srčna humoristična nanizanka Zlata dekleta, ki je kljubovala stereotipom o staranju in ženskah v zrelih letih. To ni bila serija za babice, ampak eksplozija ostrih dialogov, iskrenih prijateljstev in humorja, ki je dokazal, da sreča, zabava in modrost nimajo roka trajanja.
1. 11. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki