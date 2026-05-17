Je razkol med Žanom in Urško zakuhala mama dvojčkov? »To je ponaredek«, še preden je dobro pogledala sliko ultrazvoka

Medtem ko se polfinalisti trudijo uspešno opraviti še zadnje naloge in dokazati gospodarici Nadi, da so vredni njenega zaupanja, na posestvo prihajajo družinski člani in prijatelji tekmovalcev. Večina se najbolj razveseli obiskov svojih mamic, eden izmed njih pa doživi pravo invazijo sorodnikov. Obiskovalci ne prinesejo le spodbudnih besed, ampak tudi novice iz zunanjega sveta. Posebno napet trenutek pa čaka Žana, ki ga najbolj skrbi reakcija njegove mame na novico o Urškini nosečnosti.

Zakaj je mama nastrojena proti Urški?

Ko Žan mami pove, da bo postal očka, je njena reakcija izrazito negativna. Še preden postavi kakšno podvprašanje, mu že pove, da otrok ni njegov. Ne pove sicer, ali ima za to domnevno kakšno razlago oziroma dokaz, ali je to le njeno mnenje. Žan ji nato izroči sliko ultrazvoka, za katero pa njegova mama že od daleč reče, da je ponaredek.

Tudi sama Urška je po koncu šova večkrat izpostavila, da je bila prav Žanova mama »velik problem«, saj naj bi o njej govorila negativno, še preden sta se sploh osebno spoznali. Urška je dejala, da je čutila odpor in da ni dobila občutka, da bi bila v Žanovi družini res dobrodošla. Hkrati tudi Žan pove, da z mamo nimata vedno najboljšega odnosa.