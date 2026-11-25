Na družbenih omrežjih je objavil posnetek, v katerem mladeniča prosi za pomoč pri lepljenju plakata, a ko ta njegovo prošnjo zavrne, sledi povsem nepričakovana reakcija. Golob ga namreč spotakne in se razjezi. A brez skrbi, vse skupaj je bilo zaigrano, za hudomušnim posnetkom pa se skriva prav posebno povabilo.

Zavrnil duhovnikovo prošnjo, nato se je zgodilo nepričakovano

»Ej, Tobi, a bi nalimal ta plakat?« se začne prizor, v katerem Martin Golob mladeniča prosi za pomoč. Ta mu zgolj pomigne, da ga naloga ne zanima, in prošnjo zavrne. Duhovnikova reakcija pa je vse prej kot pričakovana, saj mladeniča spotakne in se razjezi nad njim. Dogajanje opazuje tudi njegov prijatelj Luka, ki se po videnem odloči, da bo ravnal precej drugače. Ko pride na vrsto, brez ugovarjanja sprejme nalogo in vzame plakat. Toda gledalcem ni treba skrbeti, saj je celoten prizor zaigran in namenjen promociji dogodka. Golob je s svojim značilnim humorjem želel opozoriti na pogovorni večer, na katerem bo sodeloval skupaj s slovenskim misijonarjem Pedrom Opeko. Nenavadna domislica tako dobi povsem drugačen pomen, ko gledalci izvedo, kaj se skriva za plakatom.

Martin Golob in Pedro Opeka združujeta moči

Ob tem spomnimo, da Katoliška mladina letos praznuje 20-letnico programa POTA, ki mladim v sodelovanju z misijonarji omogoča spoznavanje misijonskega življenja doma in po svetu. Ob pomembnem jubileju so v Slovenijo povabili tudi misijonarja Pedra Opeko, ki že vrsto let deluje na Madagaskarju. Njegov obisk spremlja več dogodkov, namenjenih povezovanju ljudi in dobrodelnosti. V nedeljo, 22. novembra, je bil v ljubljanski Hali Tivoli organiziran dobrodelni dogodek z nogometno tekmo, ki so ga pripravili v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije. Med pomembnejšimi dogodki ob njegovem obisku je tudi ponovitev zlate maše, napovedana za soboto, 28. novembra, ob 10. uri na Brezjah. Golobov šaljivi posnetek pa vabi še na pogovorni večer, na katerem bosta z Opeko delila svoje misli in izkušnje. Točen termin in kraj pogovornega večera v posredovanih informacijah nista navedena. Priljubljeni duhovnik je tako z zaigranim prizorom, ki na prvi pogled deluje precej nenavadno, na duhovit način opozoril na srečanje z enim najbolj znanih slovenskih misijonarjev.