Je šel Martin Golob predaleč? Takole je prestrašil mimoidočo (VIDEO)

Župnik Martin Golob ni znan le po sproščenih nagovorih in nalezljivem smehu, ampak tudi po svoji strasti do kolesarjenja. Kadar ima prosto minuto, sede na kolo in brez pomisleka zavrti pedale. Kilometri se pod njegovimi gumami hitro nabirajo, on pa uživa v vetru v laseh in tišini, ki jo spremlja le šum pnevmatik. A Golob svoje ture rad popestri tudi na prav poseben način.

Presenečeni pešci, iskren smeh

Priznal je, da se med vožnjo najbolj zabava, ko se čisto potiho približa pločniku in na glas pozdravi mimoidoče. Prav tak trenutek je ujel tudi posnetek, ki je hitro zaokrožil po spletu: ko je pozdravil nič hudega slutečo peško, je ta od presenečenja kar poskočila.

Golob se je ob tem iskreno nasmejal in veselo nadaljeval svojo kolesarsko turo. Njegova preprostost in nalezljiv humor znova dokazujeta, zakaj je eden najbolj priljubljenih duhovnikov pri nas.