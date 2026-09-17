Je šel Vid (Thevidko) čez mejo? Tako se norčuje iz Serčiča, Siddharte in celo Damjana Murka (VIDEO)

Kako bi nastala pesem Žana Serčiča, Siddharte, Fehtarjev ali Damjana Murka, če bi njihove najbolj prepoznavne glasbene prijeme stlačili v nekaj sekund? Prav s takšnimi parodijami 25-letni glasbeni producent Vid Hrga, ki se na Instagramu predstavlja kot Thevidko, zabava splet. Njegovi posnetki dosegajo na stotisoče ogledov, v njih pa se na svoj način loteva nekaterih najbolj znanih imen slovenske glasbene scene.

Od Žana Serčiča do Fehtarjev

Hrga se očitno dobro spozna na nastajanje glasbe, kar s pridom uporablja tudi pri svojih parodijah. V kratkih posnetkih karikira, kako naj bi nastajale pesmi posameznih slovenskih izvajalcev, pri tem pa izpostavi njihove najbolj prepoznavne glasbene značilnosti. Na njegovem seznamu so se tako znašli Žan Serčič, Siddharta, Gaja Prestor, Brendi, Fehtarji, Damjan Murko in številni drugi. Ne gre zgolj za oponašanje glasu. Thevidko se loti melodij, besedilnih prijemov, produkcije in celo gibov izvajalcev ter vse skupaj zapakira v kratko spletno parodijo. Prav kombinacija glasbenega znanja in humorja je očitno zadetek v polno, saj nekateri njegovi videi beležijo izjemno število ogledov.

Damjana Murka oponašal tudi z gibi

Še posebej veliko odzivov je sprožila njegova različica Damjana Murka. Hrga je pri njej uporabil besedno igro z namigom na spolnost, nato pa se lotil še značilnega nastopa in gibanja znanega pevca. Rezultat je hitro pritegnil pozornost sledilcev. Pri njegovih posnetkih je namreč bistveno prav to, da poslušalec pogosto že po nekaj trenutkih razume, katerega izvajalca želi zadeti. Čeprav se iz glasbenikov pošteno pošali, so nekatere parodije očitno dobro sprejeli tudi tisti, ki so se v njih znašli.

Na njegove objave se namreč odzivajo tudi glasbeniki sami. Med njimi je bila Gaja Prestor, ki se je na svojo parodijo odzvala hudomušno in ga celo vprašala, ali bi prevzel njen PR. Hrga je tako iz 25-letnega glasbenega producenta postal tudi ena bolj opaznih slovenskih spletnih senzacij. In glede na to, koliko domačih glasbenikov še čaka na njegovo obdelavo, mu materiala očitno še dolgo ne bo zmanjkalo.