Je šla Ljerka predaleč, ko je napovedala Urško? »Sitna, tečna, si izmišljujejo ...« (VIDEO)

Ljerka Bizilj je v napovedi oddaje, v kateri je gostila Urško Klakočar Zupančič in mlado vplivnico Zalo Klopčič, poskrbela za precej neobičajen uvod. Gledalcem je napovedala, da bodo lahko spremljali »tri zoprne babe, treh generacij«, ob čemer sta se njeni gostji le muzali. Biziljeva je nato dodala: »To si jaz lahko privoščim.« Pri opisu Urške Klakočar Zupančič si je privoščila še nekaj ostrih besed in dejala: »Sitna, tečna, si izmišljuje.« Za Zalo Klopčič pa je pripomnila: »Nje pa ne poznam.«

Nizek ton ali le šala?

Napoved je po objavi prejela kar nekaj zgroženih odzivov, saj se je mnogim zdel ton precej nizek in nepotrebno žaljiv. Ljerki Bizilj in njenima gostjama pa se je dogajanje očitno zdelo zabavno, saj se ob izrečenem niso vidno vznemirile. Prav ta razkorak med sproščenostjo v studiu in odzivi dela javnosti je odprl vprašanje, kje je meja med hudomušnostjo in neprimernim nastopom. Biziljeva, dolgoletna novinarka, urednica in nekdanja direktorica Televizije Slovenija, je znana po neposrednem slogu, a tokrat je del občinstva ocenil, da je šla predaleč. Urška Klakočar Zupančič je sicer aktualna političarka, nekdanja predsednica državnega zbora in prva ženska, ki je zasedla ta položaj.

V oddaji tudi Bor Zuljan

Kasneje se je pogovoru pridružil še Bor Zuljan, ki je z gledalci delil nekaj utrinkov iz svojega življenja z Urško Klakočar Zupančič. S tem je oddaja dobila še bolj oseben ton, a začetna napoved je ostala tisti del, o katerem se je največ govorilo. Nekateri so jo razumeli kot sproščeno samoironijo treh žensk različnih generacij, drugi kot dokaz, da lahko tudi razvedrilno-politični pogovori hitro zdrsnejo v nepotrebno robatost. V vsakem primeru je Ljerka Bizilj dosegla eno: na oddajo je opozorila. Vprašanje pa ostaja, ali je bil takšen uvod res duhovit ali pa samo neroden poskus provokacije.