Je Tina Gaber res izbrisala priimek Golob? Imamo njen odgovor ekskluzivno za Slovenske novice!

Na družbenih omrežjih so se v zadnjih dneh pojavile špekulacije, da naj bi slovenska vplivnica Tina Gaber s svojega profila na Instagramu odstranila priimek Golob. Ugibanja so se okrepila predvsem zaradi njene večtedenske odsotnosti z Instagrama, kjer je bila pred tem redno aktivna in kjer njene objave predstavljajo tudi pomemben del njenega javnega in poslovnega delovanja. Po dostopnih podatkih je zadnjo objavo na družbenem omrežju delila 20. marca, od takrat pa novih vsebin ni objavila, kar je med sledilci sprožilo številna vprašanja.

Robert Golob in Tina Gaber. FOTO: Antonio Bronic Reuters

Tina Gaber se je septembra lani poročila s predsednikom vlade. Poroka je potekala v Strunjanu na zasebni slovesnosti, ki je bila zaprta za javnost in medije, obred pa je vodil ljubljanski župan. Zakonca sta kmalu po dogodku z javnostjo delila nekaj poročnih fotografij, kar je pritegnilo precejšnjo pozornost sledilcev. V tem kontekstu so se že takrat pojavila tudi vprašanja o uporabi priimka po poroki, saj ni bilo povsem jasno, ali je Tina na družbenih omrežjih dejansko prevzela in uporabljala oba priimka.

Pregled njenih javno dostopnih profilov ne potrjuje navedb o brisanju priimka ali drugih bistvenih spremembah. Fotografije, vključno s poročnimi utrinki in skupnimi objavami z Robertom Golobom, ostajajo objavljene in dostopne. Prav tako ni zaznati posegov v starejše vsebine ali drugih sprememb, ki bi kazale na namerno odstranjevanje ali spremembo priimka na družbenih omrežjih. Vprašanje je, ali je bil priimek Golob na njenih profilih sploh kdaj dosledno naveden, kar dodatno relativizira aktualne govorice.

Na navedbe se je za Slovenske novice odzvala Tina, ki je vse špekulacije zavrnila. »Ne, nič nisem izbrisala. Vse je ok. Ves čas si nekaj izmišljujejo,« je pojasnila in s tem jasno zanikala, da bi prišlo do kakršnihkoli sprememb v zvezi z njenim priimkom ali morebitnim umikom vsebin. Na podlagi dostopnih informacij vse kaže, da gre predvsem za nepreverjene govorice brez dejanske podlage. Javne objave ostajajo nespremenjene, prav tako ni zaznati znakov, ki bi kazali na spremembe v zasebnem življenju. Nasprotno, vse dostopne informacije kažejo, da par živi umirjeno, srečno in stabilno zakonsko življenje.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: