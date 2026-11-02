Nataša Pirc Musar na poti v Egipt razkrila, kaj skriva v torbici: to je pokazala pred letališkim rentgenom (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se odpravlja na dvodnevni uradni obisk v Egipt, kjer jo čakajo pomembni politični, gospodarski in diplomatski pogovori. V Kairu se bo 3. in 4. novembra sestala z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem, obisk pa bo namenjen predvsem poglobitvi odnosov med državama in iskanju novih priložnosti za sodelovanje. Spremljala jo bo tudi gospodarska delegacija. V ospredju obiska ne bodo zgolj dvostranski odnosi, temveč tudi aktualne razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti vojna v Gazi. Slovenija Egipt vidi kot pomembnega regionalnega partnerja pri diplomatskih in mirovnih prizadevanjih, zato bodo pogovori namenjeni tudi zaščiti civilnega prebivalstva, zagotavljanju humanitarne pomoči in prizadevanjem za trajen mir v regiji.

Poleg srečanja z egiptovskim predsednikom ima Pirc Musar na programu še pogovore s predsednikom egiptovske vlade Mostafo Madbulijem in generalnim sekretarjem Lige arabskih držav Nabilom Fahmyjem. Posebno pozornost bo namenila tudi humanitarnim posledicam vojne v Gazi. Srečala se bo namreč s palestinskimi begunkami in otroki, ki so pred vojno zatočišče našli v Egiptu. Obisk bo imel tudi izrazito gospodarsko razsežnost. Predsednica se bo udeležila slovensko-egiptovskega poslovnega srečanja, na katerem bodo predstavniki slovenskih podjetij iskali možnosti za nova partnerstva in krepitev že obstoječih poslovnih povezav. Na programu sta tudi sprejem za slovenske gospodarstvenike in njihove egiptovske partnerje ter srečanje s Slovenkami in Slovenci, ki živijo v Egiptu. Predsednica bo obiskala še Veliki egipčanski muzej v Gizi in predavala na Univerzi v Kairu.

»Je to kaj nevarnega?« Pokazala je, kaj nosi s seboj

Pred odhodom pa je predsednica na Instagramu poskrbela tudi za nekoliko bolj sproščeno vsebino. Objavila je posnetek z letališke varnostne kontrole, kjer je njena torbica romala skozi rentgensko napravo. Ko je opazila, da se je na posnetku nekaj označilo, se je pošalila: »U, kaj pa je to, kar se je označilo? A je to kaj nevarnega?« Nato je sledil vpogled v vsebino torbice, ki jo bo spremljala na poti.

Najprej je pokazala potni list, nato propolis, za katerega pravi, da ji pride prav, če jo doleti vročina. S seboj ima tudi programsko knjižico, saj jo v Egiptu čaka precej obveznosti. V torbici je še obsežno gradivo, ki ga mora prebrati pred srečanjem z egiptovskim predsednikom, pa slušalke in značka s slovensko zastavo, da bo jasno, od kod prihaja. Najbolj zabaven del razkritja pa je prišel na koncu. Med najpomembnejšimi predmeti so namreč tarok karte. »Mi na letalih vedno igramo tarok in predsednica vedno zmaga, ha! « je hudomušno povedala Pirc Musar in se zasmejala.

Temno modra eleganca z velikim modnim poudarkom

Ob vseh obveznostih pa predsednica ni pozabila niti na videz. Za pot v Egipt je izbrala eleganten temno moder hlačni kostim. V oči pade suknjič z umetelno ročnim vezenjem, ki deluje prefinjeno, a hkrati dovolj opazno za pomemben diplomatski obisk. Posebno pozornost pritegne tudi dodatek na prsih: velika, svetleča srebrna broška v obliki vrtnice s svetlo modrim cvetom. Broške so se v letošnji jesenski sezoni znova uveljavile kot izrazit modni dodatek, s katerim lahko tudi povsem poslovno oblačilo spremenimo v nekaj posebnega. Pirc Musar je izbrala nekoliko drznejšo, bleščečo različico, ki se lepo ujema z modrino suknjiča.

Ob tem velja spomniti, da smo v Slovenskih novicah že pisali o njeni protokolarni garderobi. Za posebno opravo, v kateri je 16. oktobra na Brdu pri Kranju gostila evropske predsednike, je poskrbel kreativni studio Karlo Kirri. Kostim je krasila idrijska čipka, pri izdelavi katere je šest klekljaric skupaj opravilo kar 274 ur dela. Sicer pa predsednica nima uradnega svetovalca za oblačenje. O izbiri garderobe se posvetuje zasebno, pri oblačenju za posamezne priložnosti pa upošteva tudi protokolarna navodila.