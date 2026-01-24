  • Delo d.o.o.
OBJAVIL FOTOGRAFIJO

Je to nova Dončićeva mrcina? Ne boste verjeli, koliko je treba odšteti zanjo! (FOTO)

Eden najboljših košarkarjev vseh časov je velik ljubitelj jeklenih konjičkov.
Luka Dončić obožuje avtomobile. FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect
Luka Dončić obožuje avtomobile. FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect
B. K. P.
 24. 1. 2026 | 11:00
1:26
A+A-

Nobena skrivnost ni, da je naš košarkarski as velik ljubitelj jeklenih konjičkov. V garažah svojih domov na tej in oni strani Atlantika jih ima lepo zbirko, vrednost katere sega v nebo. Luka Dončić se tako lahko pohvali z najhitrejšim cestnim vozilom na svetu Bugattijem W16 Mistral, pa z Brabus Rocket 1000, za katerega je pred časom dejal, da je njegov najljubši avto, v garaži pa ima 26-letnik tudi vozilo, ki bolj kot na kaj drugega spominja na tank – Apocalypse Hellfire 6x6. Zdaj je zbirki okrog 13 avtomobilov, koliko točno jih ima, ne ve niti Dončić sam, kot kaže dodal še en prav poseben avto.

Na družabnem omrežju je Luka namreč objavil fotografijo prostora, videti je kot garaža, v njej pa stoji modra legenda – Chevrolet Camaro z letnico, ki sega v konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Gre za avto, ki je izredno priljubljen in iskan predvsem pri ljubiteljih klasičnih avtomobilov, gre namreč za pravo legendo iz zlate dobe ameriške avtomobilske industrije. Ker jih je na voljo še izredno malo, cene teh avtomobilov vztrajno rastejo, trenutno se cene teh modelov gibljejo med okrog 90.000 in 120.000 ameriških dolarjev (med 76.100 in 101.470 evrov).

Gre za legendarni model. FOTO: Zaslonski Posnetek
Gre za legendarni model. FOTO: Zaslonski Posnetek

