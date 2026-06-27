Po domnevnem napadu na Hrvaškem, druženju s sanjskim moškim Šimetom Elezom, iskanju pozornosti La Toye Lopez ter, ne nazadnje, namigovanju na zvezo z Žanom Zoretom, je Mark Barzić očitno pripravljen na nove življenjske podvige.

Po tem, ko je Žan Zore zaradi njegovega domnevnega osvajanja in širjenja govoric, da sta bila v zvezi, izgubil živce, je sedaj Mark očitno našel novega oboževalca. Skupaj z Ano Sučevič in Hano Sević, ki se že vse od šova radi redno javno pojavljata v njegovi družbi, je skupaj s še nekaj prijatelji vplivneži prejšnje dni preživel na lepšem. Ob sončnem zahodu na barki pa je pred njim pokleknil zaenkrat nam neznani fant.

V zvesti družbi. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Da ima Mark rad kontroverznost že vemo, saj se podobna scena ni zgodila prvič. Ali gre tokrat resnično za ljubezen ali samo še en poskus iskanja pozornosti, zaenkrat ni znano. Upamo pa, da gre tokrat za pravi korak naprej ter da bomo Markovega srčnega izbranca kmalu tudi spoznali. Romantika med večernimi valovi in zahajajočim soncem je namreč kar klicala po izkazovanju ljubezni.