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Je Žan Serčič spet zaljubljen? Iz Grčije se je oglasil z vročimi fotografijami (FOTO)

Pevec uživa na grškem oddihu, fotografije pa namigujejo, da poletnih dni očitno ne preživlja sam.
Žan Serčič FOTO: Instagram
Žan Serčič FOTO: Instagram
K. G.
 30. 7. 2026 | 14:45
1:29
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Po napornih tednih koncertov in ustvarjanju nove glasbe si je pevec Žan Serčič privoščil zaslužen oddih. S sledilci na Instagramu je delil utrinke iz Grčije, kjer uživa v soncu, morju in lokalnih dobrotah, ob objavi pa je poskrbel tudi za nekaj ugibanj o njegovem zasebnem življenju.

Na fotografijah sproščeno pozira v kopalkah ob turkiznem morju, razkril pa je tudi delček grškega kulinaričnega razvajanja. Prav ti prizori so pritegnili največ pozornosti. Na eni od fotografij je namreč na mizi pripravljeno kosilo za dve osebi, na drugi sta vidna dva krožnika, pevec pa niti z eno fotografijo ne razkrije, kdo mu na počitnicah dela družbo. Čeprav skrivnostna spremljevalka ostaja zunaj objektiva, fotografije dajejo slutiti, da Žan grškega oddiha očitno ne preživlja sam. Kdo stoji za fotoaparatom in kdo z njim uživa v romantičnem sredozemskem okolju, za zdaj ostaja neznanka.

Žan ima za seboj izjemno pestro obdobje. Po uspešnem koncertu v ljubljanski Odiseji in izidu albuma Na ulicah srca poletje nadaljuje s turnejo po Sloveniji, pred kratkim pa je predstavil tudi novo skladbo Nisem več tvoj, za katero pravi, da govori o svobodi, osebni rasti in odločitvi, da človek izbere sebe.

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