Jelena Aščić čakala na avtobus, nato se je zgodilo nekaj nepričakovanega: pristala je na naslovnici (FOTO)

Televizijska voditeljica Jelena Aščić se je v novi objavi na družbenem omrežju Facebook vrnila v preteklost, natančneje v davno leto 1992. Razkrila je zanimiv pripetljaj, zaradi katerega je pristala na naslovnici znane revije. Včasih se ljudem zvezde poklopijo in njej so takrat se.

»Niso 80-ta, je pa začetek 90-ih. Bil je maj 1992, hodila sem v 2. letnik gimnazije, čakala sem avtobus pri Nami, ko je do mene pristopil znani fotograf Vito Tofaj in rekel, da bi me fotografiral za Anteno. Uh, kakšna čast je to bila takrat, saj je bila Antena res popularna. Vsi smo jo brali, predvsem Zaupne besede. Zdaj, ko vse najdeš na spletu, ni več tistega čara. Živela 80-ta in 90-ta,« je zapisala Aščićeva.

In pri tem bi ji lahko samo prikimali. Antena je bila v tistem času res zelo priljubljena revija. Številni so jo kupovali. Čeprav je internet takrat že obstajal, pa ga večina ni uporabljala tako pogosto, kot ga danes, saj ni bil poceni. Posledično pa so vsebine bolj kot danes iskali v časopisih in revijah.

Podobna kot danes

Čeprav je od izida tiste številke Antene, v kateri je bila Aščićeva, minilo že več kot 34 let, pa se voditeljica ni prav dosti spremenila. Kdo ve, morda pa je bila prav ta naslovnica tista prelomnica, po kateri je želela tudi kasneje delati v medijih.