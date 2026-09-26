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Jelinčič pokazal bolj osebno plat: »Danes sem ponosen oče« (FOTO)

Njegova mlajša hči Aleksija Iris je včeraj v Vipavi skupaj z drugimi kandidatinjami in kandidati stopila pred slovensko zastavo.
Zmago Jelinčič Plemeniti FOTO: Ljubo Vukelič
Zmago Jelinčič Plemeniti FOTO: Ljubo Vukelič
A. G.
 26. 9. 2026 | 10:04
3:33
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Zmago Jelinčič Plemeniti je na družbenem omrežju Instagram včeraj nekoliko drugače kot običajno nagovoril svoje sledilce. Namesto političnih tem in aktualnega dogajanja je objavil osebno sporočilo, namenjeno njegovi mlajši hčerki Aleksiji Iris. Ta je uspešno končala temeljno vojaškostrokovno usposabljanje in v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi skupaj z drugimi kandidatinjami in kandidati slovesno prisegla Sloveniji. »Danes sem ponosen oče, ker je moja mlajša hči Aleksija Iris slovesno zaprisegla po uspešno končanem temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju v Slovenski vojski,« je zapisal Jelinčič.

Za 19-letnico pa to ni bil prvi stik z vojaškim okoljem. Z njim se je pobliže srečala že pred dvema letoma, ko se je kot 17-letnica udeležila poletnega vojaškega tabora za mlade. Takrat smo v Slovenskih novicah pisali, da je del počitnic preživela v okolju, kjer so se mladi spoznavali z življenjem in delom v Slovenski vojski. Takratna izkušnja očitno ni ostala zgolj počitniška dogodivščina. Aleksija Iris je pozneje stopila še korak dlje in se vključila v temeljno vojaškostrokovno usposabljanje.

Letošnje usposabljanje, ki se je začelo konec junija, je trajalo 13 tednov. Jelinčič je ob tem poudaril, da njegova hči ni imela lahke naloge. »Usposabljanje od konca junija do danes ni bilo lahko, 13 tednov discipline, veščin in vztrajnosti. In ona je to zmogla,« je zapisal. Včerajšnja slovesnost v Vipavi je bila tako zaključek obdobja usposabljanja, ki je od udeležencev zahtevalo vztrajnost in prilagajanje vojaškemu načinu dela. Jelinčič je bil ob tem predvsem oče, ki je želel javno čestitati svoji hčerki. »Čestitke, Aleksija. Ponosen sem nate,« je sklenil objavo. Aleksija Iris je ob tem pritegnila pozornost tudi s svojim videzom – 19-letnica je prava lepotica, ki s svojo mladostno podobo izstopa. Marsikdo bi v njej zlahka prepoznal tudi njeno mamo Moniko, saj je podobnost med njima na fotografijah več kot očitna.

Mlajša od dveh hčera

Aleksija Iris je mlajša od dveh Jelinčičevih hčera. Zmago Jelinčič ima tri otroke – poleg Aleksije Iris še starejšo hčer Aleksandro Tiso in sina Klemna. Družina je bila v javnosti že večkrat predmet zanimanja, vendar so se otroci v javnosti pojavljali predvsem zaradi svojih lastnih poti. Starejša hči Aleksandra Tisa je povezana z umetnostjo in je študirala na Kraljevi akademiji lepih umetnosti v Antwerpnu, del študijske poti pa je opravila tudi na Kitajskem. Sin Klemen je doktor etnologije in se ukvarja s kulturnim delom. Aleksija Iris je medtem ubrala drugačno pot. Že kot najstnica se je odločila za izkušnjo vojaškega tabora, zdaj pa je opravila še zahtevnejši korak in po končanem usposabljanju prisegla v Slovenski vojski.

O njej smo v Slovenskih novicah pisali tudi januarja lani, ko se je v javnosti pojavila razprava o zahtevnosti vojaškega usposabljanja. Jelinčič je takrat objavil njeno mnenje o dogajanju, saj je imela z vojaškim okoljem že osebno izkušnjo. Takrat je bila še najstnica, danes pa je stara 19 let in je svoje zanimanje za vojaško okolje očitno nadgradila z dejanskim vojaškim usposabljanjem.

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