Dolgoletni predsednik Slovenske nacionalne stranke (SNS) je že večkrat pokazal, da poleg politike rad deli tudi utrinke iz zasebnega življenja. Tokrat je sledilce nasmejal z nenavadnim prizorom, na katerem med kuhanjem samozavestno pozira le v predpasniku, medtem ko pripravlja morske dobrote.

Čeprav fotografija deluje hudomušno, ni skrivnost, da je Jelinčič velik ljubitelj kulinarike. Na svojih družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije jedi, ki jih pripravi sam, pa tudi utrinke iz narave, zbirateljskih hobijev in vsakdanjega življenja.

Še vedno ostaja prepoznaven obraz slovenske politike

Zmago Jelinčič Plemeniti je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske politike. Slovensko nacionalno stranko vodi že od njene ustanovitve leta 1991 in je bil več mandatov poslanec državnega zbora. Čeprav trenutno ni poslanec, ostaja aktiven komentator političnega dogajanja in redno nagovarja svoje sledilce na družbenih omrežjih. V zadnjih mesecih je največ pozornosti namenjal pripravam SNS na državnozborske volitve, pri čemer je znova poudarjal teme, po katerih je stranka znana že vrsto let – od vprašanj migracij do poudarjanja nacionalne suverenosti.

A tokrat politika ni bila v ospredju. Njegovi sledilci so objavo večinoma sprejeli z obilico humorja, saj je Jelinčič tudi po desetletjih javnega delovanja znan po tem, da rad preseneti – bodisi z neposrednimi izjavami bodisi z nenavadnimi utrinki iz zasebnega življenja.