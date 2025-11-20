  • Delo d.o.o.
VIETNAM

Jerca Legan pokazala pogum in moč, poglejte, kako se je spopadala s plameni (VIDEO)

Izjemno radovedna popotnica je bila tokrat v Vietnamu.
Jerca Legan v Vietnamu FOTO: Instagram
Jerca Legan v Vietnamu FOTO: Instagram
A. G.
 20. 11. 2025 | 20:25
2:21
A+A-

Jerca Legan je izjemna osebnost, ki navdušuje s svojo večplastnostjo, pogumom in neizmerno strastjo do življenja. Kot producentka, antropologinja, publicistka in predana mamica predstavlja pravo sintezo intelektualne globine in ustvarjalnega žara — in v vsakem njenem dejanju je čutiti neomajno predanost resnici, ljubezni in svobodi.

Po ločitvi od viceguvernerja Milana Cvikla, ki jo je Jerca označila kot »pravno kalvarijo« z več sodnimi postopki, je vstala kot pravi feniks in se vrnila na družbeno sceno. Zdaj živi polno življenje, na družbenih omrežjih pa s sledilci rada deli utrinke vsakdana.

Za Jerco je ljubezen univerzalna in globoka. Ne vidi je zgolj kot romantičnega razmerja, temveč kot energijo, ki prežema vse plasti njenega življenja. Ljubezen goji do svojega poklica, strastno se je lotila nekaterih prelomnih življenjskih projektov, včasih se na prvi pogled zaljublja v nove kraje, kulture in naravo, saj Jerca tudi zelo rada potuje. 

Je izjemno radovedna popotnica, ki v svoje raziskovanje sveta prinaša čustveno in intelektualno radost. Že pred leti je preživela 14 dni v Afriki brez vode in elektrike, v divjini plena in starodavnih plemen, kar govori o njeni pogumnosti in pripravljenosti na izzive, ki jih drugi morda ne bi sprejeli. Njena strast do potovanj ni le rekreacijska: globoko razume različne kulture, narave in življenjske oblike ter jih interpretira skozi antropološko prizmo. Vsako potovanje postane zanjo priložnost za raziskovanje in rast – ne zgolj kot opazovalka, temveč kot aktivna soustvarjalka pomenov in zgodb.

Tokrat je s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila utrinke s potovanja po Vietnamu. Energična Jerca, ki je na potovanjih rada aktivna, je pokazala, kako spretna je za štedilnikom, tudi takšnim nevsakdanjim. Ni se ustrašila ročne priprave riževega mleka in spretno zavrtela leseno mlinsko kolesje. Tudi pri cvrtju je neustrašno držala vok, medtem ko je iz njega bruhal ogenj. Rezultat pa je bil na koncu videti odlično slasten. (Če se vam video ne naloži, osvežite stran.)

Več iz teme

družbena omrežjaJerca LeganpotovanjeVietnamkuhanje
