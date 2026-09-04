Johnny Depp je potoval čez Slovenijo, potem pa zaklical: »Čao! Ajde, da se napijemo!« (FOTO in VIDEO)

Če ste v četrtek na slovenskih cestah opazili nenavadne zelene turnejske avtobuse, ste bili morda zelo blizu Johnnyju Deppu. Hollywoodski zvezdnik in glasbenik je namreč skupaj z zasedbo Hollywood Vampires potoval čez Slovenijo proti Zagrebu, kjer so zvečer nastopili v Areni. Hollywood Vampires so na Hrvaškem nastopili prvič. Koncert je bil prvotno napovedan v puljski Areni, pozneje pa zaradi produkcijskih zahtev prestavljen v Zagreb. Za organizacijo sta poskrbela NuCoast Concerts in Live Nation, pri čemer ima NuCoast Concerts sedež v Ljubljani. Slovenska povezava z velikim rockovskim večerom je bila tako še nekoliko močnejša od Deppovega nekajurnega potovanja skozi našo državo.

Že ob prvem pogledu na oder je bilo jasno, da skupina svojega vampirskega imena ne nosi le zaradi zvenečnosti. Nad glasbeniki so viseli ogromni vampirski čekani, veliki zasloni pa so koncert spreminjali v svojevrsten sprehod skozi zgodovino rock'n'rolla. Na njih so se izmenjevale temačne vizualije, fotografije članov zasedbe iz mladosti in podobe pokojnih glasbenih velikanov. V nekem trenutku so med občinstvo poleteli še veliki baloni.

»Johnny! Johnny!«

Na odru so stala imena, ki bi vsako zase lahko nosila koncertni večer – Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry in Tommy Henriksen z razširjeno koncertno zasedbo. Toda iz parterja je bilo hitro jasno, kdo je za del občinstva največja zvezda večera. »Johnny! Johnny!« se je razlegalo po dvorani praktično ves koncert, še posebej vsakič, ko se je Depp približal robu odra. Sam se je odzival z nasmeški in mahanjem, občinstvu pogosto namenjal različne kretnje, hkrati pa se ni trudil prevzeti vloge frontmana. Večino časa je ostajal za kitaro in osrednji oder prepuščal Aliceu Cooperju. Potem pa je občinstvo presenetil s kratkim nagovorom v hrvaščini. »Čao! Ajde, da se napijemo!« je dejal in izzval enega glasnejših odzivov večera.

Čeprav so številne oči spremljale Deppa, je bil nesporni gospodar odra Cooper. Pri 78 letih je z značilno črno naličenimi očmi, palico in teatralnimi gibi še vedno videti, kot da je oder njegov naravni življenjski prostor. Prav Cooper je občinstvo vodil skozi zgodbo, zaradi katere Hollywood Vampires sploh obstajajo. Ime zasedbe izhaja iz istoimenskega pivskega kluba slavnih glasbenikov, ki ga je Cooper v sedemdesetih letih ustanovil v Los Angelesu. Med druščino so bili John Lennon, Keith Moon, Harry Nilsson in številni drugi. Ko je desetletja pozneje nastala skupina Hollywood Vampires, je postala tudi svojevrsten poklon prijateljem in glasbenikom, ki jih ni več.

To se je močno čutilo tudi v Zagrebu. Pred izvedbo Baba O'Riley skupine The Who je Cooper skladbo posvetil Keithu Moonu in Johnu Entwistlu. Moona je označil za verjetno največjega bobnarja vseh časov in »dvornega norčka rock'n'rolla«. Poseben poklon je bil namenjen tudi kitarskemu velikanu Jeffu Becku, tesnemu Deppovemu prijatelju in glasbenemu sodelavcu, s katerim je igral še pred Beckovo smrtjo leta 2023. »To je poklon našemu najljubšemu kitaristu, gospodu Jeffu Becku,« je bilo slišati z odra.

Depp je pokazal tudi svojo vokalno plat. Med najbolj pričakovanimi trenutki je bila Bowiejeva Heroes, pri kateri je prevzel glavni vokal. Sicer pa so Hollywood Vampires brez težav prehajali med lastnimi skladbami in nekaterimi največjimi klasikami rocka. Zazveneli so Livin' on the Edge in Walk This Way skupine Aerosmith, Roadhouse Blues skupine The Doors ter Highway to Hell skupine AC/DC. Koncert ni deloval kot klasična predstavitev diskografije ene skupine, temveč bolj kot skoraj dve uri dolg poklon obdobju, ki so ga nekateri glasbeniki na odru tudi sami soustvarjali. Posebej pomenljiva je bila njihova My Dead Drunk Friends, črnohumorna zdravica pokojnim prijateljem iz časov, ko so se slava, alkohol in rock'n'roll zdeli neločljivi. Tudi zagrebška izvedba je ohranila značilni temačni humor skladbe.

»Človek tisočerih obrazov«

Svoj trenutek je dobil tudi legendarni kitarist Aerosmith Joe Perry, zlasti ob skladbah svoje matične skupine. Proti koncu koncerta pa je Cooper predstavil celotno zasedbo. Ko je prišel do Deppa, ga je nekaj trenutkov teatralno »iskal« po odru, nato pa ga občinstvu predstavil kot »človeka tisočerih obrazov, gospoda Johnnyja Deppa«. Odgovor dvorane je bil pričakovano glasen. Kljub zvezdniški zasedbi pa je bilo mogoče opaziti, da Arena Zagreb ni bila povsem polna. Zgornji del tribun je bil zaprt, prazna mesta pa so ostala tudi drugod. Toda pod odrom pomanjkanja energije ni bilo čutiti. Občinstvo je pelo, snemalo, dvigovalo roke, Deppovo ime pa je bilo mogoče slišati praktično do konca večera.

Po zadnjih skladbah so se glasbeniki približali robu odra in med obiskovalce začeli metati trzalice, za katere se je v prvih vrstah vnela prava mala bitka. Zadnjo piko večeru je postavila The Train Kept A-Rollin', stara rock'n'roll klasika, ki so jo skozi desetletja med drugim izvajali The Yardbirds in Aerosmith.

Pot nadaljujejo proti Avstriji

Za Hollywood Vampires se turneja še ni končala. Že 5. septembra jih čaka VAZ St. Pölten v Avstriji, kjer bo nastopila tudi Cassyette. Dan pozneje, 6. septembra, se selijo v praško Sportovní halo Fortuna, 8. septembra bodo v Papp László Budapest Sportaréni v Budimpešti, kjer je napovedana tudi zasedba Ivan & The Parazol, 10. septembra pa sledi še Atlas Arena v Lodžu na Poljskem s Smolikom in Kevom Foxom.

Hollywood Vampires FOTO: Aaron Perry Facebook

Johnny Depp doslej še ni koncertiral v Sloveniji. Se ji je pa že večkrat močno približal – leta 2022 je denimo skupaj z Jeffom Beckom nastopil v Pordenoneju v Italiji. Hollywood Vampires Arene niso napolnili do zadnjega sedeža, so pa pripravili večer, ki je bil precej več kot parada slavnih imen. Bil je glasen poklon pokojnim prijateljem, zgodovini rocka in glasbi, ob kateri so odraščali tudi možje na odru.