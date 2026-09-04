  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STE GA VIDELI?

Johnny Depp je potoval čez Slovenijo, potem pa zaklical: »Čao! Ajde, da se napijemo!« (FOTO in VIDEO)

Hollywood Vampires so v zagrebški Areni pripravili skoraj dve uri rock'n'rolla, poklonov pokojnim glasbenim velikanom in izrazitega odrskega spektakla.
Johnny Depp FOTO: Aaron Perry Facebook
Johnny Depp FOTO: Aaron Perry Facebook
Kaja Grozina
 4. 9. 2026 | 12:15
 4. 9. 2026 | 12:15
6:32
A+A-

Če ste v četrtek na slovenskih cestah opazili nenavadne zelene turnejske avtobuse, ste bili morda zelo blizu Johnnyju Deppu. Hollywoodski zvezdnik in glasbenik je namreč skupaj z zasedbo Hollywood Vampires potoval čez Slovenijo proti Zagrebu, kjer so zvečer nastopili v Areni. Hollywood Vampires so na Hrvaškem nastopili prvič. Koncert je bil prvotno napovedan v puljski Areni, pozneje pa zaradi produkcijskih zahtev prestavljen v Zagreb. Za organizacijo sta poskrbela NuCoast Concerts in Live Nation, pri čemer ima NuCoast Concerts sedež v Ljubljani. Slovenska povezava z velikim rockovskim večerom je bila tako še nekoliko močnejša od Deppovega nekajurnega potovanja skozi našo državo.

Že ob prvem pogledu na oder je bilo jasno, da skupina svojega vampirskega imena ne nosi le zaradi zvenečnosti. Nad glasbeniki so viseli ogromni vampirski čekani, veliki zasloni pa so koncert spreminjali v svojevrsten sprehod skozi zgodovino rock'n'rolla. Na njih so se izmenjevale temačne vizualije, fotografije članov zasedbe iz mladosti in podobe pokojnih glasbenih velikanov. V nekem trenutku so med občinstvo poleteli še veliki baloni.

»Johnny! Johnny!«

Na odru so stala imena, ki bi vsako zase lahko nosila koncertni večer – Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry in Tommy Henriksen z razširjeno koncertno zasedbo. Toda iz parterja je bilo hitro jasno, kdo je za del občinstva največja zvezda večera. »Johnny! Johnny!« se je razlegalo po dvorani praktično ves koncert, še posebej vsakič, ko se je Depp približal robu odra. Sam se je odzival z nasmeški in mahanjem, občinstvu pogosto namenjal različne kretnje, hkrati pa se ni trudil prevzeti vloge frontmana. Večino časa je ostajal za kitaro in osrednji oder prepuščal Aliceu Cooperju. Potem pa je občinstvo presenetil s kratkim nagovorom v hrvaščini. »Čao! Ajde, da se napijemo!« je dejal in izzval enega glasnejših odzivov večera.

Čeprav so številne oči spremljale Deppa, je bil nesporni gospodar odra Cooper. Pri 78 letih je z značilno črno naličenimi očmi, palico in teatralnimi gibi še vedno videti, kot da je oder njegov naravni življenjski prostor. Prav Cooper je občinstvo vodil skozi zgodbo, zaradi katere Hollywood Vampires sploh obstajajo. Ime zasedbe izhaja iz istoimenskega pivskega kluba slavnih glasbenikov, ki ga je Cooper v sedemdesetih letih ustanovil v Los Angelesu. Med druščino so bili John Lennon, Keith Moon, Harry Nilsson in številni drugi. Ko je desetletja pozneje nastala skupina Hollywood Vampires, je postala tudi svojevrsten poklon prijateljem in glasbenikom, ki jih ni več.

To se je močno čutilo tudi v Zagrebu. Pred izvedbo Baba O'Riley skupine The Who je Cooper skladbo posvetil Keithu Moonu in Johnu Entwistlu. Moona je označil za verjetno največjega bobnarja vseh časov in »dvornega norčka rock'n'rolla«. Poseben poklon je bil namenjen tudi kitarskemu velikanu Jeffu Becku, tesnemu Deppovemu prijatelju in glasbenemu sodelavcu, s katerim je igral še pred Beckovo smrtjo leta 2023. »To je poklon našemu najljubšemu kitaristu, gospodu Jeffu Becku,« je bilo slišati z odra.

Depp je pokazal tudi svojo vokalno plat. Med najbolj pričakovanimi trenutki je bila Bowiejeva Heroes, pri kateri je prevzel glavni vokal. Sicer pa so Hollywood Vampires brez težav prehajali med lastnimi skladbami in nekaterimi največjimi klasikami rocka. Zazveneli so Livin' on the Edge in Walk This Way skupine Aerosmith, Roadhouse Blues skupine The Doors ter Highway to Hell skupine AC/DC. Koncert ni deloval kot klasična predstavitev diskografije ene skupine, temveč bolj kot skoraj dve uri dolg poklon obdobju, ki so ga nekateri glasbeniki na odru tudi sami soustvarjali. Posebej pomenljiva je bila njihova My Dead Drunk Friends, črnohumorna zdravica pokojnim prijateljem iz časov, ko so se slava, alkohol in rock'n'roll zdeli neločljivi. Tudi zagrebška izvedba je ohranila značilni temačni humor skladbe.

»Človek tisočerih obrazov«

Svoj trenutek je dobil tudi legendarni kitarist Aerosmith Joe Perry, zlasti ob skladbah svoje matične skupine. Proti koncu koncerta pa je Cooper predstavil celotno zasedbo. Ko je prišel do Deppa, ga je nekaj trenutkov teatralno »iskal« po odru, nato pa ga občinstvu predstavil kot »človeka tisočerih obrazov, gospoda Johnnyja Deppa«. Odgovor dvorane je bil pričakovano glasen. Kljub zvezdniški zasedbi pa je bilo mogoče opaziti, da Arena Zagreb ni bila povsem polna. Zgornji del tribun je bil zaprt, prazna mesta pa so ostala tudi drugod. Toda pod odrom pomanjkanja energije ni bilo čutiti. Občinstvo je pelo, snemalo, dvigovalo roke, Deppovo ime pa je bilo mogoče slišati praktično do konca večera.

Po zadnjih skladbah so se glasbeniki približali robu odra in med obiskovalce začeli metati trzalice, za katere se je v prvih vrstah vnela prava mala bitka. Zadnjo piko večeru je postavila The Train Kept A-Rollin', stara rock'n'roll klasika, ki so jo skozi desetletja med drugim izvajali The Yardbirds in Aerosmith.

Pot nadaljujejo proti Avstriji

Za Hollywood Vampires se turneja še ni končala. Že 5. septembra jih čaka VAZ St. Pölten v Avstriji, kjer bo nastopila tudi Cassyette. Dan pozneje, 6. septembra, se selijo v praško Sportovní halo Fortuna, 8. septembra bodo v Papp László Budapest Sportaréni v Budimpešti, kjer je napovedana tudi zasedba Ivan & The Parazol, 10. septembra pa sledi še Atlas Arena v Lodžu na Poljskem s Smolikom in Kevom Foxom.

Hollywood Vampires FOTO: Aaron Perry Facebook
Hollywood Vampires FOTO: Aaron Perry Facebook

Johnny Depp doslej še ni koncertiral v Sloveniji. Se ji je pa že večkrat močno približal – leta 2022 je denimo skupaj z Jeffom Beckom nastopil v Pordenoneju v Italiji. Hollywood Vampires Arene niso napolnili do zadnjega sedeža, so pa pripravili večer, ki je bil precej več kot parada slavnih imen. Bil je glasen poklon pokojnim prijateljem, zgodovini rocka in glasbi, ob kateri so odraščali tudi možje na odru. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Johnny DeppglasbarockturnejaZagrebHollywood VampiresAlice CooperJoe PerryTommy HenriksenSlovenija
ZADNJE NOVICE
14:05
Video
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Po 10 letih na Pacifiku se je vrnila domov: »Bila sem non-stop v banji«

Jasna Tuta razkriva, kako je živeti na jadrnici, zakaj je bila pol leta brez hladilnika in kaj jo je po desetih letih na Pacifiku presenetilo doma.
4. 9. 2026 | 14:05
14:05
Novice  |  Slovenija
PO NAVEDBAH O NEPRIMERNI IZJAVI

Na AGRFT zavračajo žaljivo komunikacijo: tako odgovarjajo na očitke o sprejemcih

Na akademiji poudarjajo, da konkretnega dogodka zaradi pomanjkanja podatkov ne morejo preveriti, morebitne neprimerne izjave pa jemljejo zelo resno.
Kaja Grozina4. 9. 2026 | 14:05
13:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NADZORNE KAMERE

Se je Slovencu zameglil um? Poglejte, kaj je počel na hrvaški obali, škode za 160.000 evrov

Slovenec osumljen, da je v Tučepih zažgal avtomobil, škode za okoli 160.000 evrov.
4. 9. 2026 | 13:57
13:43
Novice  |  Slovenija
ODNOSI S HRVAŠKO

Kajzer po srečanju s hrvaškim ministrom: »Ni treba, da vse rešimo naenkrat« (FOTO)

Slovenija in Hrvaška želita odprta vprašanja reševati postopno, odgovorno in s tesnejšim dialogom.
4. 9. 2026 | 13:43
13:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV JAVNOSTI

Oborožen rop v Kuzmi! Storilec pobegnil proti gozdu, policija opozarja občane

Ker gre za oboroženo osebo, policija občane poziva k previdnosti. Moški je bil zamaskiran.
4. 9. 2026 | 13:23
13:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NASILJE V ŠOLI

Kri v šoli: deklica z nožem poškodovala dve vrstnici

Po dosedanjih informacijah deklici nista življenjsko ogroženi, deklica, ki ju je napadla, pa je pod nadzorom policije.
4. 9. 2026 | 13:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki