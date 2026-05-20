KARNEVAL

Joker Out navdušujejo svet: na jubilejni koncert v Ljubljano prihajajo oboževalci iz 48 držav

Oboževalci iz tujine so pokupili skoraj petino vstopnic; v Slovenijo bodo pripotovali tudi iz ZDA, Kanade, Japonske, Avstralije in Malezije.
Jokerji so v začetku tedna izdali novo pesem Odsevi sonca, himno festivalskega poletja. FOTO: URŠA PREMIK

Vizualna podoba prizorišča napoveduje edinstven koncertni spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Vrata se bodo odprla ob 15. uri, dogajanje pa prinaša karnevalske aktivnosti, cirkusante, delavnice in pester spremljevalni program. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kaja Grozina
 20. 5. 2026 | 07:13
Skupina Joker Out bo desetletnico delovanja praznovala z ambicioznim projektom, ki že zdaj presega slovenske okvire. Njihov jubilejni koncert, poimenovan Karneval, bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani združil glasbo, vizualne spektakle in mednarodno občinstvo, kakršnega domača scena le redko doživi.

Da dogodek ne bo zgolj lokalno praznovanje, temveč globalni fenomen, potrjuje izjemen odziv tujih oboževalcev. Ti so pokupili skoraj petino vseh vstopnic, v Ljubljano pa bodo pripotovali iz kar 48 držav s petih celin – od ZDA in Kanade do Japonske, Avstralije in Nove Zelandije. Po ocenah skupine večino njihovega spletnega občinstva že zdaj predstavlja tujina, kar jasno kaže na njihovo vse večjo mednarodno prepoznavnost in širjenje izven domačega prostora. »Na družbenih omrežjih in spletnih glasbenih platformah nas spremlja med 75 in 80 odstotkov občinstva iz tujine,« poudarjajo člani skupine in dodajajo, da jih še vedno preseneča, da so oboževalci pripravljeni prepotovati pol sveta zgolj zaradi njihovega koncerta.

Nova pesem kot himna poletja

Joker Out so tik pred poletjem predstavili skladbo Odsevi sonca, ki jo opisujejo kot himno prihajajoče festivalske sezone. Pesem se z zvokom vrača k njihovim začetkom, obenem pa prinaša izrazito pozitivno sporočilo, ki ga skupina vidi kot odgovor na pogosto negativno družbeno klimo. »To je pozitiven komad, ki ga navdihuje občutek, da smo ljudje, ki širimo dobro energijo, večni,« je o sporočilu pesmi povedal pevec Bojan Cvjetićanin, ki v besedilu poudarja pomen povezanosti, optimizma in medsebojne podpore.

Zdi se nam neverjetno, da bo nekdo sedel na letalo na Novi Zelandiji, Japonskem ali v Maleziji in se pripeljal čez pol sveta na naše praznovanje.

Karneval bo zasnovan kot celostna izkušnja, ki presega klasičen koncertni format. Organizatorji obljubljajo produkcijo, primerljivo z velikimi evropskimi festivali, z bogato scenografijo, posebnimi učinki ter nastopi plesalcev, akrobatov in drugih performerjev. Vizualna podoba prizorišča, ki so jo člani skupine že razkrili, nakazuje ambiciozno zasnovo, ki bo združevala glasbo, umetnost in interaktivne elemente. Obiskovalci bodo lahko že od popoldanskih ur sodelovali v različnih karnevalskih aktivnostih, večerni program pa bo dosegel vrhunec z nastopom Joker Out ter njihovih glasbenih gostov, med katerimi sta tudi finski glasbenik Käärijä in srbski izvajalec Devito.

Z jubilejnim Karnevalom Joker Out ne obeležujejo zgolj svoje desetletnice, temveč utrjujejo položaj ene najbolj prodornih slovenskih glasbenih skupin na mednarodnem prizorišču. Če bo dogodek izpolnil pričakovanja, bi lahko postal pomemben mejnik za domačo koncertno produkcijo ter pokazal, da lahko tudi slovenski izvajalci ustvarijo spektakel svetovnega formata.

 

