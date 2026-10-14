Joker Out razočarali oboževalce: »Žal nimamo najlepše novice«

Člani priljubljene slovenske skupine so se na družbenih omrežjih oglasili z novico, ki je marsikomu prekrižala načrte za konec tedna. Pojasnili so, kaj se je zgodilo, in sporočili, kdaj se bodo znova srečali s svojimi poslušalci. Oboževalci skupine Joker Out so se veselili sobotnega večera, ko naj bi priljubljeni slovenski glasbeniki nastopili na Karnevalu v Kranju. Dogodek je bil za številne priložnost, da ob svojih najljubših pesmih preživijo večer v družbi prijateljev in drugih ljubiteljev skupine. Toda načrte je tik pred dogodkom prekrižala nepričakovana novica, ki so jo člani skupine delili na družbenem omrežju Instagram.

Glasbeniki so v sporočilu pojasnili, da se je med njimi pojavila bolezen, zaradi katere koncerta ne morejo izpeljati po načrtih. Ob tem niso skrivali razočaranja, saj so se nastopa v Kranju zelo veselili. Poudarili so, da želijo občinstvu ponuditi najboljšo različico sebe in ne zgolj nastopa, ki ga zaradi zdravstvenih težav ne bi mogli izpeljati tako, kot bi si želeli. Oboževalcem so se obenem zahvalili za razumevanje in jim sporočili, da srečanje ni odpovedano, temveč prestavljeno.

»Nekateri smo od samega navdušenja zboleli«

»Dragi naši, žal danes nimamo najlepše novice. Zelo smo se veselili sobotnega koncerta v Kranju, toliko, da smo nekateri od samega navdušenja zboleli,« so zapisali člani skupine. Pojasnili so, da želijo obiskovalcem zagotoviti najboljšo karnevalsko izkušnjo, zato so se odločili za prestavitev dogodka.

Novi datum koncerta je 26. december 2026. »Ker vam želimo ponuditi najboljšo karnevalsko izkušnjo in najboljše nas, moramo Karneval v Kranju prestaviti. Nadomestni datum je 26. 12. 2026 in močno upamo, da se vidimo takrat!« so še sporočili.

Vračilo vstopnic bo mogoče do 23. oktobra

Za obiskovalce, ki se koncerta na novi datum ne bodo mogli udeležiti, so člani skupine objavili tudi navodila za vračilo kupnine. Vračilo vstopnine lahko pri ponudniku Eventim Slovenija zahtevajo do petka, 23. oktobra 2026. Sporočilo so sklenili z zahvalo za razumevanje in prijaznim pozdravom, ki je značilen za njihov neposreden odnos z oboževalci: »Hvala za razumevanje, radi vas mamo.«