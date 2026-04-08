Jonas Ž. komentiral odnos z Urško Klakočar Zupančič: »Bila sva praktično par« (VIDEO)

Slovenski televizijski voditelj, igralec in nekdanji poslanec Jonas Žnidaršič je na družbenem omrežju X objavil dva videoposnetka, v katerih je komentiral predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in evropskega poslanca Branka Grimsa. Njegove izjave prihajajo v obdobju, ko se politični prostor po zadnjih volitvah znova preoblikuje, del dosedanjih akterjev pa ostaja zunaj parlamenta. Med drugim je brez poslanskega stolčka ostal tudi sam.

V prvem posnetku je Jonas o Klakočar Zupančičevi govoril v izrazito osebnem in sarkastičnem tonu. Imenoval jo je kot »Urško Klakopočar« in dejal, da mu je bila »zelo všeč«, ter dodal, da sta imela po njegovih besedah na začetku odnos, ki ga je opisal kot platonskega. Ob tem je izjavil, da sta bila »praktično par«, dokler se po njegovih besedah ni pojavil »Zor Buljan«. Njegov komentar je spremljal tudi lahkotnejši opis, v katerem je poudaril njeno spogledljivost.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi njenega dela v državnem zboru. Izpostavil je njen način vodenja sej ter posebej omenil trenutke, ko je po njegovem mnenju odločno posegla v razprave in umirjala poslance. Kot primer je navedel njene besede, ko je enega od poslancev pozvala k umiritvi: »Gospod Cigler Kralj, pomirite se. Saj je vse v redu. Pomirite se.«

V drugem posnetku se je osredotočil na Grimsa, pri čemer je bil njegov ton bistveno bolj neposreden. Politika je označil z besedami »tečen«, »zahojen« in »zoprn«, brez dodatne razlage.

Spremembe v političnem prostoru

Jonas ima poleg medijske kariere tudi politične izkušnje. Leta 2008 je bil izvoljen v državni zbor kot poslanec stranke Zares in je mandat opravljal do leta 2011. Po izteku mandata se je vrnil v medijski prostor, v zadnjih letih pa se je znova približal politiki.

Jonas Žnidaršič med redno sejo državnega zbora. FOTO: Matej Družnik

Na zadnjih parlamentarnih volitvah je znova kandidiral, vendar mu ni uspelo pridobiti poslanskega mandata, zato ostaja zunaj parlamenta. Njegovi komentarji prihajajo v obdobju preoblikovanja slovenskega političnega prostora po volitvah. Med vidnejšimi imeni, ki niso bila ponovno izvoljena, je tudi Urška Klakočar Zupančič, ki v novi sestavi državnega zbora ne bo nadaljevala poslanskega mandata.