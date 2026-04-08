BILA MU JE VŠEČ

Jonas Ž. komentiral odnos z Urško Klakočar Zupančič: »Bila sva praktično par« (VIDEO)

Nekdanji poslanec je na družbenem omrežju v videoposnetkih komentiral predsednico državnega zbora in evropskega poslanca Branka Grimsa.
Jonas Žnidaršič. FOTO: Jože Suhadolnik
K. G.
 8. 4. 2026 | 14:18
 8. 4. 2026 | 14:24
2:40
A+A-

Slovenski televizijski voditelj, igralec in nekdanji poslanec Jonas Žnidaršič je na družbenem omrežju X objavil dva videoposnetka, v katerih je komentiral predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in evropskega poslanca Branka Grimsa. Njegove izjave prihajajo v obdobju, ko se politični prostor po zadnjih volitvah znova preoblikuje, del dosedanjih akterjev pa ostaja zunaj parlamenta. Med drugim je brez poslanskega stolčka ostal tudi sam.

V prvem posnetku je Jonas o Klakočar Zupančičevi govoril v izrazito osebnem in sarkastičnem tonu. Imenoval jo je kot »Urško Klakopočar« in dejal, da mu je bila »zelo všeč«, ter dodal, da sta imela po njegovih besedah na začetku odnos, ki ga je opisal kot platonskega. Ob tem je izjavil, da sta bila »praktično par«, dokler se po njegovih besedah ni pojavil »Zor Buljan«. Njegov komentar je spremljal tudi lahkotnejši opis, v katerem je poudaril njeno spogledljivost.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi njenega dela v državnem zboru. Izpostavil je njen način vodenja sej ter posebej omenil trenutke, ko je po njegovem mnenju odločno posegla v razprave in umirjala poslance. Kot primer je navedel njene besede, ko je enega od poslancev pozvala k umiritvi: »Gospod Cigler Kralj, pomirite se. Saj je vse v redu. Pomirite se.«

V drugem posnetku se je osredotočil na Grimsa, pri čemer je bil njegov ton bistveno bolj neposreden. Politika je označil z besedami »tečen«, »zahojen« in »zoprn«, brez dodatne razlage.

Spremembe v političnem prostoru 

Jonas ima poleg medijske kariere tudi politične izkušnje. Leta 2008 je bil izvoljen v državni zbor kot poslanec stranke Zares in je mandat opravljal do leta 2011. Po izteku mandata se je vrnil v medijski prostor, v zadnjih letih pa se je znova približal politiki.

Jonas Žnidaršič med redno sejo državnega zbora. FOTO: Matej Družnik
Na zadnjih parlamentarnih volitvah je znova kandidiral, vendar mu ni uspelo pridobiti poslanskega mandata, zato ostaja zunaj parlamenta. Njegovi komentarji prihajajo v obdobju preoblikovanja slovenskega političnega prostora po volitvah. Med vidnejšimi imeni, ki niso bila ponovno izvoljena, je tudi Urška Klakočar Zupančič, ki v novi sestavi državnega zbora ne bo nadaljevala poslanskega mandata.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
