Josip v resničnostnem šovu direktno Katici: »Lahko se poročiva«

V novi epizodi resničnostnega šova Ljubezen po domače je Josip Antolić odkrito povedal, da s Katico Šermek pride v poštev tudi poroka. Ta nad njegovo idejo ni bila preveč navdušena. V današnji oddaji sta preživela tudi prijetne trenutke na obali. Le morje mu je tam nekoliko nagajalo, ker je pljuskalo vanj. Na križarjenju se poslovil od Irene Drozg, ki pa se ni preveč sekirala. Zaplavati s tremi kandidatkami v morju ni želel. Kot je povedal, mu je zdravnik rekel, da naj morje pusti pri miru in da naj se drži toplic.

»Ti se odloči. Prideš k meni. Ostaneva. Lahko se poročiva,« je Josip dejal Katici, ta pa mu je hitro odvrnila: »Ma kaka poroka. To je prezgodaj. To je prezgodaj.« Josip jo je nato popravil: »Ne prezgodaj. Kadar boš ti hotela.« Je pa bila Katica mnenja, da je z njim treba poizkusiti.

Irena odšla domov

Josip se je odločil, da mora domov Irena. »Moraš iti domov. Tudi jaz ... In ti moraš iti,« ji je povedal direktno. Irena ni bila videti preveč razočarana. »Jaz sem že davno želela oditi in ko mi je Josip rekel, da lahko grem, sem skočila do lune,« je povedala. Vseeno je Josipu rekla, da ostaneta dobra prijatelja. Irena, ki smo jo lahko že v preteklosti videli v resničnostnem šovu Ljubezen po domače, je ob tem še razkrila, da je njeno iskanje ljubezni v šovu končano. »Ne bom iskala več ljubezni v šovu, ker tudi tokrat nisem našla nič. Bom pa našla drugje. Najbrž me za kakšnim vogalom kdo čaka,« je povedala.