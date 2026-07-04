Jože Potrebuješ ne skriva ponosa, njegova prvorojenka dosegla velik življenjski mejnik

Družina Potrebuješ ima znova ogromno razlogov za veselje. Glasbena dinastija, ki polni medijske vrstice s svojimi uspehi, se tokrat veseli izjemnega akademskega dosežka najstarejše hčerke. Petra Potrebuješ, ki jo javnost sicer pozna kot prvorojenko znanega glasbenika, že vrsto let uspešno utira samostojno pot v medijskem svetu, tokrat pa je s spletnimi sledilci delila še eno veselo novico. Z navihanim zapisom »A veste kaj? MAGISTRA SEM« je razkrila, da je uspešno pripeljala do konca svoj podiplomski študij.

Ob tem pomembnem življenjskem koraku ji je zvesto stala ob strani celotna družina. Na utrinkih, ki jih je novopečena magistrica delila na Instagramu, izžareva čisto srečo, družbo pa ji s širokimi nasmehi delajo ponosni oče Jože, mama Andreja in sestra Eva. Petra je za to slovesno priložnost izbrala svežo, svetlo poletno obleko, s katero je skupaj s svojimi prepoznavnimi kodri poskrbela za elegantno in igrivo vizualno podobo.

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Več kot le hči Čuka

Petra s tem akademskim naslovom dokazuje, da njena prepoznavnost že dolgo ne sloni le na slavnem priimku. Svojo izobraževalno pot je začela na ljubljanski Pedagoški fakulteti, kjer se je najprej usposobila na področju predšolske vzgoje, sedaj pa je to znanje nadgradila še na magistrski stopnji.

Kljub pedagoški karieri pa ji v žilah teče glasbena kri. Aktivno namreč sodeluje pri ustvarjanju uspešnic skupine Čuki – med drugim je svoj pečat pustila kot soavtorica besedila in melodije za ponarodelo uspešnico »Na pumpo«. Petra je nase opozorila tudi v lepotnem svetu. Leta 2019 je stopila na modno brv izbora World Top Model Slovenia, kasneje pa prevzela častno vlogo miss grofične gradu Dvor v Preddvoru, kjer je s ponosom zastopala in oživljala domače kulturno bogastvo.