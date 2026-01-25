Jože Potrebuješ o tem, kako so ga odpravili z nacionalke

Ko je javnost pred koncem leta izvedela, da na TV Slovenija ne bo več razvedrilne oddaje Japajade šov, je marsikoga ta novica presenetila, saj so gledalci oddajo lepo sprejeli. Zdaj je Jože Potrebuješ za Nedeljski dnevnik povedal malo več podrobnosti o ukinitvi oddaje, pri tem pa ni skrival razočaranja. Ne toliko zaradi odločitve, ampak zaradi načina, kako so se poslovili.

Jože Potrebuješ pravi, da ga je urednik razvedrilnega programa TV Slovenija Mario Galunič pred približno letom in pol povabil k sodelovanju pri novem projektu. Sprva oddaje sploh ni nameraval delati, a ga je prepričal Galuničev zagon in želja po povsem svežem konceptu – z novim imenom, formatom, voditelji in humoristi ter z etnološkimi vsebinami, ljudsko in narodnozabavno glasbo. V projekt so šli z dogovorom, da ga bodo razvijali več let, saj se mu zdi nesmiselno postaviti novo avtorsko oddajo le za eno sezono, še posebej, ker se je pri gledalcih prijela.

»Gledanost sicer prvo leto še ni bila takšna kot v času pred desetletjem z oddajo Na zdravje!, ampak od takrat so se časi in navade gledalcev strahovito spremenili. Sicer pa nas ni toliko razočarala novica o tem, da nove sezone ne bo, kot način, kako so to izpeljali. Tako smo 26. decembra oddajo zaključili in se dostojno poslovili od gledalcev, seveda tudi z nekaj solzami, saj smo oddajo res delali predano,« je za Nedeljski dnevnik dejal Potrebuješ.

Na vprašanje novinarke, če lahko pove kaj več, »o načinu, s katerim so vas odpravili na televiziji«, je bil Potrebuješ zadržan, a je nakazal na odgovorne. »Za zdaj o tem še ne bi govoril. Lahko pa povem, da se veselim dneva, ko bom nekoč pisal avtobiografijo, imam namreč že kar nekaj ponudb, kdo bi jo spisal in izdal – takrat bom marsikaj povedal tudi o določenih ljudeh in odnosih. Zdaj pa je tema še prevroča in ne bi bilo pošteno, da bi kogar koli izpostavljal. Marsikomu pa je že kar jasno, zakaj so se morali oddaje tako na hitro rešiti«.

Klici drugih televizij

Še isti večer, ko se je oddaja zaključila, je dobil klic z druge televizije, pogovori pa naj bi tekli tudi s še eno. Oddaja, če bo zaživela drugje, verjetno ne bo pod istim imenom, a ekipa bi lahko ostala ista. A kljub temu Potrebuješ poudarja, da je bistvo drugje: »Takšna oddaja, kakor koli jo kdo razume, sodi na nacionalno televizijo. Ampak to zdaj ni več naša stvar. Morda se bo na Televiziji Slovenija kdaj kaj obrnilo in si bodo vodilni ljudje spet zaželeli tovrstnih vsebin. Trenutna oblast in uprava pa očitno takšne oddaje v tej obliki ne želita. In tudi to je treba sprejeti. Najbolj mi je žal tega, da smo se danes, ko je slovenska glasba na najvišji ravni in bolj priljubljena kot kadar koli prej – in jaz zelo dobro vem, kako je bilo v časih, ko ni bilo tako, saj sem prav zato začel Raketo pod kozolcem pred 25 leti – znašli v absurdni situaciji, da v Sloveniji nimamo oddaje, ki bi to glasbo resnično poosebljala v vsej veličini, ki jo ta premore. To je povezano tudi s slovensko identiteto,« je za Nedeljski dnevnik dejal razočarani Potrebuješ, ki pa, kot pravi mu idej ne zmanjka. Včasih se večkrat na noč zbudi in posname zametke novih melodij.