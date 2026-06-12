Jubilej Aleksandre Balmazović: Abrahama je ujela v Madridu

Zvezdnica serije Skrito v raju, v kateri so jo gledalci vzljubili kot Nado, je 50. rojstni dan praznovala v Madridu, ki ga je brez omahovanja razglasila za najboljše mesto na svetu. Še pomembneje je, da je imela ob sebi najboljšo družbo – sina Leva. »Šele ko življenje razumemo kot igro, odkrijemo njegovo pravo nagrado, veselje v sami igri,« je Aleksandra Balmazović zapisala ob rojstnodnevni galeriji fotografij in vstop v petdeseta pospremila z veliko hvaležnosti, sonca in ljubezni.
Madrid pa zanjo očitno ne bo le lep rojstnodnevni spomin. Njen Lev se je po mednarodnem programu na ljubljanski Gimnaziji Bežigrad namreč odločil za študij industrijskega inženirstva prav v španski prestolnici. Aleksandra je nanj seveda neizmerno ponosna, hkrati bo imela zdaj izvrsten izgovor, da bo Madrid obiskala večkrat.