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Jubilej Aleksandre Balmazović: Abrahama je ujela v Madridu

Abraham jo je ujel daleč od domačega kavča, a očitno prav tam, kjer se naša priljubljena igralka trenutno počuti najbolj živo.
Aleksandra je s sinom Levom zelo povezana. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Aleksandra je s sinom Levom zelo povezana. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Aleksandra je s sinom Levom zelo povezana. FOTO: osebni arhiv/Instagram
Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram
Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram
R. R.
 12. 6. 2026 | 06:00
1:07
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 Zvezdnica serije Skrito v raju, v kateri so jo gledalci vzljubili kot Nado, je 50. rojstni dan praznovala v Madridu, ki ga je brez omahovanja razglasila za najboljše mesto na svetu. Še pomembneje je, da je imela ob sebi najboljšo družbo – sina Leva. »Šele ko življenje razumemo kot igro, odkrijemo njegovo pravo nagrado, veselje v sami igri,« je Aleksandra Balmazović zapisala ob rojstnodnevni galeriji fotografij in vstop v petdeseta pospremila z veliko hvaležnosti, sonca in ljubezni.

Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram
Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Madrid pa zanjo očitno ne bo le lep rojstnodnevni spomin. Njen Lev se je po mednarodnem programu na ljubljanski Gimnaziji Bežigrad namreč odločil za študij industrijskega inženirstva prav v španski prestolnici. Aleksandra je nanj seveda neizmerno ponosna, hkrati bo imela zdaj izvrsten izgovor, da bo Madrid obiskala večkrat.

Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram
Madrid je postal njeno najljubše mesto. FOTO: osebni arhiv/Instagram

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