Junijske večere v Križankah bodo zaznamovale filmske zgodbe

Ko se mestni utrip Ljubljane zmehča v tople poletne večere, se Križanke znova prebudijo v enem najlepših kulturnih prizorišč pod odprtim nebom. V okviru Ljubljana Festivala bo prihodnji teden zaživel Kino Križanke – trije večeri, tri zgodbe in en sam skupni imenovalec: moč filma, da nas poveže.

Poletno gledališče Križank bo junija gostilo skrbno izbran filmski triptih, ki prepleta intimno izpoved, politično napetost in sproščujoč humor. Program se bo začel v torek, 9. junija, ob 21. uri s slovensko biografsko dramo Belo se pere na devetdeset, posneto po odmevni knjižni uspešnici Bronje Žakelj. Film gledalca nežno, a neizprosno popelje skozi odraščanje, kjer se toplina družinskih spominov prepleta z izgubo in boleznijo. Prav v tem kontrastu pa zažari tisto najdragocenejše – življenjska moč, optimizem in humor, ki vztrajajo tudi takrat, ko je najtežje.

Obiskovalce tudi letos čaka izbor odmevnih filmskih naslovov.

Naslednji večer, v sredo, 10. junija, ob 21. uri, prinaša povsem drugačen utrip. Brazilski politični triler Tajni agent nas odpelje v Recife sedemdesetih let, v čas diktature, kjer se osebne zgodbe lomijo pod težo zgodovine. Film, nagrajen na največjih svetovnih festivalih, z izjemnim občutkom za atmosfero razpira napet svet nadzora, strahu in neizrečenih resnic. Junijski sklop bo v četrtek, 11. junija, ob 21. uri zaokrožila komedija Ohcet, živahna in duhovita pripoved o srečanju dveh družin, ki ju nepričakovana nosečnost združi v vrtincu poročnih priprav. Balkan v svoji najbolj iskreni, temperamentni in kaotični podobi tu zaživi z nalezljivo energijo, humor pa razkriva tudi tiste resnice, ki jih sicer raje zamolčimo. Pri predvajanjih Belo se pere na devetdeset in Ohcet bo obiskovalce pozdravila tudi ekipa ustvarjalcev.