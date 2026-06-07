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FILM POD ZVEZDAMI

Junijske večere v Križankah bodo zaznamovale filmske zgodbe

Poletno gledališče bo gostilo filmski triptih, ki prepleta intimno izpoved, politično napetost in sproščen humor.
Poletno gledališče Križank v večernem ambientu vabi k filmskim doživetjem pod zvezdami. FOTOGRAFIJE: ARHIV

Poletno gledališče Križank v večernem ambientu vabi k filmskim doživetjem pod zvezdami. FOTOGRAFIJE: ARHIV

Obiskovalce tudi letos čaka izbor odmevnih filmskih naslovov.

Obiskovalce tudi letos čaka izbor odmevnih filmskih naslovov.

Ohcet skozi humor razkriva odnose, tradicijo in balkanski temperament.

Ohcet skozi humor razkriva odnose, tradicijo in balkanski temperament.

Poletno gledališče Križank v večernem ambientu vabi k filmskim doživetjem pod zvezdami. FOTOGRAFIJE: ARHIV
Obiskovalce tudi letos čaka izbor odmevnih filmskih naslovov.
Ohcet skozi humor razkriva odnose, tradicijo in balkanski temperament.
Danica Lovenjak
 7. 6. 2026 | 11:09
2:06
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Ko se mestni utrip Ljubljane zmehča v tople poletne večere, se Križanke znova prebudijo v enem najlepših kulturnih prizorišč pod odprtim nebom. V okviru Ljubljana Festivala bo prihodnji teden zaživel Kino Križanke – trije večeri, tri zgodbe in en sam skupni imenovalec: moč filma, da nas poveže.

Poletno gledališče Križank bo junija gostilo skrbno izbran filmski triptih, ki prepleta intimno izpoved, politično napetost in sproščujoč humor. Program se bo začel v torek, 9. junija, ob 21. uri s slovensko biografsko dramo Belo se pere na devetdeset, posneto po odmevni knjižni uspešnici Bronje Žakelj. Film gledalca nežno, a neizprosno popelje skozi odraščanje, kjer se toplina družinskih spominov prepleta z izgubo in boleznijo. Prav v tem kontrastu pa zažari tisto najdragocenejše – življenjska moč, optimizem in humor, ki vztrajajo tudi takrat, ko je najtežje.

Obiskovalce tudi letos čaka izbor odmevnih filmskih naslovov.
Obiskovalce tudi letos čaka izbor odmevnih filmskih naslovov.

Naslednji večer, v sredo, 10. junija, ob 21. uri, prinaša povsem drugačen utrip. Brazilski politični triler Tajni agent nas odpelje v Recife sedemdesetih let, v čas diktature, kjer se osebne zgodbe lomijo pod težo zgodovine. Film, nagrajen na največjih svetovnih festivalih, z izjemnim občutkom za atmosfero razpira napet svet nadzora, strahu in neizrečenih resnic. Junijski sklop bo v četrtek, 11. junija, ob 21. uri zaokrožila komedija Ohcet, živahna in duhovita pripoved o srečanju dveh družin, ki ju nepričakovana nosečnost združi v vrtincu poročnih priprav. Balkan v svoji najbolj iskreni, temperamentni in kaotični podobi tu zaživi z nalezljivo energijo, humor pa razkriva tudi tiste resnice, ki jih sicer raje zamolčimo. Pri predvajanjih Belo se pere na devetdeset in Ohcet bo obiskovalce pozdravila tudi ekipa ustvarjalcev. 

Ohcet skozi humor razkriva odnose, tradicijo in balkanski temperament.
Ohcet skozi humor razkriva odnose, tradicijo in balkanski temperament.

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Junijske večere v Križankah bodo zaznamovale filmske zgodbe

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