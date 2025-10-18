Jure Godler imel še eno legendarno zabavo, to je razlog zanjo (FOTO)

Priljubljeno zbirališče ljubiteljev burgerjev, vrhunskih šampanjcev in koktajlov Smash Ljubljana je gostilo legendarno zabavo Jureta Godlerja, ki jo mojster številnih talentov za prijatelje in izbrane goste pripravi ob izidu vsake nove knjige. Letošnjo si bomo zapomnili po odličnem vzdušju, novem koktajlu in novici, da je Mrtvi kot že po nekaj dneh prodaje v ponatisu.

Mrtvi kot je prvi roman iz nove kriminalne serije Jureta Godlerja.

Na teh zabavah se je v preteklosti zgodilo že marsikaj: snemala se je epizoda podkasta Gospoda, Jure je bral strastno erotično pasažo svojega romana, Jani Šepetavec je s svojim triom premierno izvedel glasbeno temo Casino Banale, nekateri so prišli na zabavo tudi na berglah, da ne bi česa zamudili, in preveč žejne je bilo treba večkrat varno dostaviti domov. Rezale so se torte, penina je tekla v potokih in luči policijskih intervencij so rezale temo ... Letošnji razvrat je bil gosposki, in kot je že v navadi in se spodobi, ga je zadnji zapustil gostitelj.

Avtorju sta čestitala tudi komik in ultramaratonec Andrej Težak - Tešky ter lastnica PR-agencije Ekskluzivno Kaly Kolonič.

Posebnost tokratnega druženja in knjige je predvsem to, da je Jure po petih zabavnih avanturah Spencerja in Novaka z Mrtvim kotom zagnal novo serijo kriminalk po zgledu Agathe Christie, v katerih bodo bralci primere raziskovali z detektivom Hermanom Arhom.

»Pisanje je bilo vedno moja strast in 2019. sem sprejel odločitev, da to vključim v svoje profesionalno življenje. Po seriji petih romanov o Spencerju in Novaku letos začenjam novo serijo detektivk, saj imam že nekaj časa veliko idej o tem žanru. Novo zgodbo pa sem si želel začeti pri drugi založbi, da bo popolnoma ločena od mojih vohunskih avantur. Vesel sem, da se žanr whodunit kriminalk ponovno obuja in ponuja alternativo true crime kriminalkam. Temeljna odlika takšnega romana je mehanizem umora in motiv – tu avtor postavi uganko bralcem, ki rešujejo umor skupaj z detektivom. Že v osnovni šoli sem prebral vse romane Agathe Christie, ki sem jih našel v lokalni knjižnici, in če je imel kdo vpliv name na tem področju, je bila to ona. Kasneje sem odkrival tudi njene sodobnice, npr. Ngaio Marsh in Dorothy L. Sayers. Danes pa najbolj občudujem Anthonyja Horowitza, najplodovitejšega avtorja na tem področju,« pravi Godler.

Igor Mikič, ki je užival v družbi prijateljice in pevke Mie Guček, se je ob vprašanju, ali ga bomo kmalu spet videli na televiziji, le skrivnostno nasmehnil.

Njegov detektiv Arh je relativno neekscentričen in človeški. »Zasnoval sem ga kot večino svojih likov, in sicer na način, da sem sestavil lik iz značajskih lastnosti ljudi, ki sem jih v življenju spoznal in so se mi vtisnili v spomin ali so name naredili poseben vtis. Od njega je pričakovati racionalen um, saj je po osnovni izobrazbi fizik,« še pove o svojem junaku.