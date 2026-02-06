Jure Godler ostaja na televiziji: Tu ga bomo lahko spremljali

Na Planet TV se po približno dvajsetih sezonah zaključuje satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem. Soavtor in voditelj oddaje Jure Godler je konec decembra podal odpoved sodelovanja, kljub temu da je bil uradno zaposlen šele nekaj mesecev. Godler pa kljub odpovedi ostaja voditelj kviza Milijonar, pri katerem bo sodeloval do zaključka aktualne sezone, saj je k temu pogodbeno še vedno zavezan. To potrjuje tudi njegova nedavna objava, v kateri je napovedal vrnitev na televizijske zaslone. S tem je jasno, da se Godler od televizije ne poslavlja, temveč se zaključuje le njegov dolgoletni satirični projekt.

Planet TV zapušča več prepoznavnih obrazov

V zadnjih mesecih so Planet TV zapustili voditelj Miran Tišič, novinarka jutranjega programa Ana Gaber ter dolgoletni vodja produkcije Martin Senica. Senica je bil v preteklosti vključen v številne večje projekte, med njimi igrane serije in resničnostne oddaje. Po ukinitvi jutranje oddaje Jutro na Planetu je televizijo zapustil tudi Igor Krmelj, ki ponujene zaposlitve v informativnem programu ni sprejel.

Jure Godler je v slovenskem medijskem prostoru prisoten že več kot dve desetletji. Širši javnosti je znan predvsem kot satirik in televizijski voditelj, ob tem pa tudi kot scenarist, pisec in glasbenik. Njegovo delo je zaznamovano s politično satiro in komentiranjem aktualnega dogajanja. Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je bila ena redkih domačih satiričnih oddaj, ki je v programu vztrajala daljše časovno obdobje. Za zdaj ni znano, ali bo Planet TV v prihodnje pripravil nov satirični format ali pa bo programsko mesto, zapolnjeno z drugo vsebino. Prav tako ni informacij o morebitnih novih avtorskih projektih Jureta Godlerja v okviru te televizije.