Jure Godler polovičarjev ne mara, razkril razlog za selitev v Trst

V novi epizodi podkasta ŠOKkast je bil gost pisatelj, voditelj in satirik Jure Godler. V sproščenem in duhovitem pogovoru je brez olepševanja razkril, kako ustvarja svoje knjige, zakaj se ga politika nikoli ne bo dotaknila in kako zelo ga še vedno navdušuje Mozart. Godler je pred kratkim izdal svojo sedmo knjigo, prvo detektivko z naslovom Mrtvi kot. »Dolgo me je bilo strah napisati detektivko, ker pri taki zgodbi mora vse štimati,« je povedal. Med pisanjem uporablja preprosto uro na navijanje in Pomodoro tehniko, s katero si zagotovi popolno zbranost: »Ko pišem, se popolnoma odklopim od sveta. Če bi čakal na navdih, ne bi nastalo nič,« je razkril.

Politika? Ne, hvala

Čeprav v svojih satiričnih oddajah pogosto secira politično dogajanje, je jasno povedal, da sam v politiko ne bo nikoli stopil: »Nisem človek, ki bi šel delat nekaj, za kar vem, da tega ne bi naredil dobro po svojih standardih. Kuhal ne bom nikoli, v politiko pa tudi ne bom šel.« Ob tem je razkril, za kakšno presenečenje je poskrbel Marjan Šarec, ko je napovedal vstop v politiko: »Šok bi bil, če bi rekel, da gre za pornoigralca. Če pa reče, da gre za župana, je bilo jasno – vsi smo vedeli, da bo šel.« Spregovoril je tudi o sodelovanju s Sašem Hribarjem in njunem prvem srečanju na hodnikih nacionalne televizije.

Mozartu posvetil 20 let

Godler, znan po svoji strasti do klasične glasbe, je navdušeno govoril tudi o Mozartu: »Če me nekaj res zanima, potem se mi zdi izguba časa delati nekaj napol. Mozart me fascinira že od mladih let.«

V ŠOKkastu je razkril marsikaj. FOTO: MARKO FEIST

Razkril je, zakaj se je preselil v Trst. FOTO: OSEBNI ARHIV

A čeprav je discipliniran ustvarjalec, zna kdaj pa kdaj tudi popolnoma spustiti vajeti. »Jaz delam vse na polno: če delam, delam na polno, če se sprostim, se sprostim na polno. Polovičarjev in medlih ljudi ne maram,« je priznal s pomenljivim nasmehom. Pogovoru lahko prisluhnete na www.slovenskenovice.si.