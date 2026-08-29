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Jure Košir in Simona žalujeta: poslovila se je njuna zvesta spremljevalka (FOTO)

Na Instagram sta objavila ljubke fotografije pokojne psičke.
Poslovil se je od male psičke. FOTO: Voranc Vogel
Poslovil se je od male psičke. FOTO: Voranc Vogel
P. K.
 29. 8. 2026 | 18:22
 29. 8. 2026 | 19:12
1:29
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Jure Košir in njegova partnerka Simona se poslavljata od svoje štirinožne prijateljice Suri, ki je bila dolga leta nepogrešljiv del njunega vsakdana. Nekdanji smučarski as je na družbenem omrežju objavil serijo fotografij male psičke, ki ju je spremljala na številnih dogodivščinah, tudi na pohodih v hribe, pa seveda pri povsem običajnih vsakodnevnih opravkih. Ob ganljivih utrinkih je zapisal: »R.I.P. Suri. Šefica v pasjih nebesih 100 %.« Fotografije pričajo o tem, kako tesno je bila Suri vpeta v njuno življenje in koliko skupnih trenutkov so doživeli.

Prijatelji jima stojijo ob strani

Pod objavo so se hitro zvrstila sporočila prijateljev in znancev, ki so Juretu in Simoni izrekli sožalje. Med njimi so bili tudi igralka Katarina Čas, voditeljica Anamaria Mitić, Juretova hčerka Alina in njegov nekdanji smučarski kolega Rene Mlekuž. Slovo od psa je za njegove lastnike lahko izjemno boleča preizkušnja. Štirinožni prijatelji namreč skozi leta postanejo del družine, spremljajo nas ob lepih in težkih trenutkih ter so pogosto tiho navzoči pri največjih življenjskih dogodivščinah. Suri je bila za Jureta in Simono očitno prav takšna zvesta spremljevalka.

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