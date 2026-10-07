Jure Košir ponosen na hčerko, ki odhaja v tujino

Družina nekdanjega smučarskega šampiona Jureta Koširja in Alenke Ružič Jovović vstopa v precej živahno obdobje. Potem ko se je njun sin Jalen zaradi študija odpravil v Glasgow, zdaj novo poglavje čaka tudi njuno hčerko Aniko. Jure Košir je na Instagramu objavil fotografijo Anikine študentske izkaznice šole Point Blank Music School in ji ob tem namenil kratko, a zgovorno spodbudo: »Go girl!«

Anika se že dlje spogleduje z glasbenim svetom, zato njena odločitev niti ne preseneča. Point Blank Music School je namreč usmerjena v sodobno glasbo, produkcijo in glasbeno industrijo, kar nakazuje, da želi svojo ustvarjalno pot razvijati še bolj resno. Za družino Košir je to v kratkem času že druga velika sprememba. Jalen bo prihodnja leta preživel na študiju na Škotskem, zdaj pa se v tujino odpravlja še Anika. Jure in Alenka imata sicer tri otroke – poleg Anike in Jalena še hčerko Alino. Čeprav sta se nekdanja zakonca pred leti razšla, sta oba večkrat pokazala, da ostajata tesno povezana z življenjem svojih otrok. Tako ima Anika, vsaj sodeč po očetovi objavi, popolno podporo.