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Jurij Zrnec razkril: bil je tretji na svetu, nato ga je ustavila bolezen

Jurij Zrnec je v dolgoletni karieri nanizal številne nepozabne vloge, manj znano pa je, da je bil nekoč tudi vrhunski plesalec.
Jurij Zrnec. FOTO: Arhiv
Jurij Zrnec. FOTO: Arhiv
P. K.
 1. 9. 2026 | 08:33
 1. 9. 2026 | 09:16
2:20
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Jurij Zrnec, eden najbolj priljubljenih slovenskih igralcev, je razkril precej manj znan del svoje preteklosti. Preden se je povsem posvetil igralski karieri, je bil namreč vrhunski plesalec. V standardnih plesih je v svoji kategoriji osvojil celo tretje mesto na svetu. Njegova plesna pot pa se ni končala zato, ker bi izgubil voljo ali zanimanje. »Potem me je ustavila ena bolezen in zato sem tudi nehal. Hvala bogu, da je bilo tako,« je povedal. O svoji nekdanji plesni karieri je spregovoril v pogovoru s soigralko Umo Štader, s katero sta skupaj nastopila v zadnjem delu trilogije Gajin svet. Čeprav je moral ples pustiti za seboj, mu leta treningov in nastopov niso ostala brez pomena. Prav ples mu je po njegovih besedah pozneje pomagal tudi pri igranju. Naučil se je namreč gledati nase z očmi občinstva in razmišljati, kako ga vidi gledalec. Izkušnja, ki se je takrat morda končala prezgodaj, se je tako na drug način preselila v njegovo igralsko življenje.

V pogovoru s soigralko je razkril marsikaj zanimivega. FOTO: Instagram
V pogovoru s soigralko je razkril marsikaj zanimivega. FOTO: Instagram

Vsak predmet ima svojo zgodbo

Zrnec je ob tem pokazal še nekoliko bolj osebno plat in spregovoril o svojem čustvenem odnosu do predmetov. Zase pravi, da je neke vrste čustveni zbiratelj. Stvari, ki jih hrani, zanj niso pomembne zgolj zaradi videza ali vrednosti. Vsak kos ima svojo zgodbo, zato s seboj nosi tudi določeno čustveno težo. Zanimivo je, da se del tega ujema tudi z njegovim filmskim likom Alexom v Gajinem svetu. Alex se iz zločinca spremeni v Gajinega pomočnika, obenem pa precej pozornosti namenja svojemu videzu. Zrnec je priznal, da ima nekaj podobnega tudi sam, saj ima doma ogromno sončnih očal. Lahko bi celo rekli, da jih zbira. A tako kot pri drugih predmetih očitno tudi pri očalih ni pomembno le, kako so videti, temveč predvsem, kaj pomenijo njemu. Za igralca, ki občinstvo že leta spravlja v smeh, se tako za številnimi stvarmi skriva tudi precej osebnih spominov.

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