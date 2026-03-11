Jurij Zrnec sveže zaljubljen: poglejte, katera mu je ukradla srce

Na slovenski družabni sceni zaslovela nova ljubezenska zgodba. Igralec Jurij Zrnec in nekdanja balerina ter kreativka Manca Krnel sta par, to pa naj bi pred očmi javnostmi skrivala že vse od novembra, piše Lady. Par so pred dnevi srečali v središču Ljubljane, kako sta si izmenjala dolge, strastne poljube. Manca naj bi bila »srečna kot še nikoli«, Jurij pa naj bi bil poln sveže energije.

Mance Krnel in Luka Mesec. FOTO: Mediaspeed

Jurij Zrnec je očitno po tihem razhodu s pevko Aleksandro Ilijevski našel novo srečo v objemu Mance Krnel Hess, nekdanje žene modnega fotografa Saše Hessa. Omenja se jo tudi kot nekdanje dekle ministra Levice Luke Meseca, s katerim pa sta menda ohranila prijateljske stike.