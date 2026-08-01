Juš Čop babici podaril 1500 evrov: »Čas je, da jaz tebi malo vrnem« (VIDEO)

Nekdanji tekmovalec resničnostnega šova Kmetija in priljubljeni spletni ustvarjalec Juš Čop je svoje sledilce ganil z videoposnetkom, v katerem je pokazal, kako se je svoji babici zahvalil za leta ljubezni, skrbi in podpore. Presenetil jo je z darilom v višini 1500 evrov, njen iskren odziv pa je mnoge pustil brez besed.

Juš je na začetku posnetka razkril, zakaj se je odločil za tako posebno gesto. Povedal je, da je babica vse od njegovega otroštva skrbela zanj in mu stala ob strani. »Kuhala mi je, snemala z mano, hodila pome v šolo, vozila me je na treninge, še pleševa skupaj,« je naštel. Ob tem je dodal, da je napočil trenutek, ko želi vsaj del vsega, kar je prejel od nje, vrniti. Babici je najprej izročil darilno kuverto z napisom »Za najboljšo babico. Tvoj Juško«, nato pa jo prosil, naj pogleda, kaj se skriva v njej. Ko je zagledala denar, ga je presenečeno vprašala: »Oh, Juško, pa menda ni to zame.«

Ganjena babica je le stežka zadrževala solze, Juš pa ji je pojasnil, zakaj se je odločil za takšno presenečenje. »To je za vse, kar si ti zame naredila. Zdaj je čas, da jaz tebi malo vrnem,« ji je dejal. Babica ni skrivala ganjenosti. »Poglej, kar solze so me oblile. Ja, Juš, no,« je dejala, nato pa vnuka močno objela. Posnetek se zaključi z njegovimi besedami: »Hvala za vse. Rad te imam.«

Juš in njegova babica sta med njegovimi sledilci že dolgo znan tandem. V številnih objavah nastopata skupaj, njuna sproščena energija in medsebojna toplina pa redno navdušujeta občinstvo. Tokrat je spletni ustvarjalec pokazal še drugo plat njunega odnosa – iskreno hvaležnost človeku, ki mu je, kot pravi sam, stal ob strani od otroštva.