Kadrovski premiki na POP TV: dve novi voditeljici, Miha Orešnik se vrača na voditeljski stolček?

Na POP TV bodo novo sezono informativne oddaje 24UR zaznamovale tudi kadrovske spremembe. V rubriko Vizita prihajata dva znana novinarska obraza, Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić, medtem ko portal Info360.si poroča še o precej večjem premiku – na Pro Plus naj bi se iz N1 vrnil Miha Orešnik.

Orešnik se na Pro Plus menda vrača po več letih. V preteklosti je bil dolgoletni novinar Sveta na Kanalu A, ki ga je občasno tudi vodil, za 24UR pa je poročal predvsem v času epidemije covida-19.

Informativno oddajo 24UR sicer že dolga leta vodita dva dobro znana in ustaljena voditeljska para. Prvega sestavljata Darja Zgonc in Edi Pucer, drugega pa Petra Kerčmar in Jani Muhič.

Portal Info360.si namreč poroča, da naj bi po odhodu direktorice N1 Katje Šeruga ta medij zapuščal tudi eden njegovih najbolj prepoznavnih obrazov, Miha Orešnik. Po njihovih informacijah naj bi se Orešnik vrnil na Pro Plus, kjer naj bi sedel na voditeljski stolček oddaje 24UR. Info360 še navaja, da naj bi bil njegov voditeljski par Nuša Lesar, ki jo gledalci trenutno poznajo kot voditeljico informativne oddaje Svet na Kanalu A.

Novi voditeljici Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić. FOTO: Pop Tv, Delo Ui

Sprememba pa je že potrjena pri dolgoletni rubriki Vizita, ki letos praznuje 30 let. Potem ko sta se z malih zaslonov poslovili Tjaša Dugolin in Špela Bezjak Zrim, sta njuni mesti zasedli novinarki in novopečeni voditeljici Barbara Bašić in Sandra Boršič Domnik.

Boršič Domnik se novega izziva loteva takoj po vrnitvi s porodniškega dopusta. Kot pravi, danes na zdravstvene teme gleda nekoliko drugače. »Od svojih predhodnic sem se skozi leta spremljanja Vizite tudi sama veliko naučila. Ker sem se te dni ravno vrnila s porodniškega dopusta, moram priznati, da na zdravje danes gledam še z nekoliko drugačnimi očmi. Odkar sem postala mama, se še bolj zavedam, kako pomembno je, da za svoje zdravje skrbimo pravočasno in tudi preventivno,« je povedala.

Prav Sandra Boršič Domnik bo prva stopila pred gledalce, saj bo vodila petkovo Vizito. Želi si, da bi bile v ospredju predvsem osebne zgodbe in izkušnje ljudi. »Že prva Vizita, ki nas čaka jutri, bo govorila o izjemno močnih ljudeh,« je napovedala.

Tudi Barbara Bašić zdravstvene tematike že dobro pozna, saj jih že dlje časa pokriva v oddaji 24UR. »Zdravstvo je del našega vsakdana in zdravstvene teme med drugim že dolgo pokrivam v oddaji 24UR. Ko so mi ponudili možnost vodenja Vizite, sem bila priložnosti zelo vesela. Ker je to nekaj novega, nek nov izziv, in ker je zdravje ena izmed najpomembnejših vrednot v življenju. Zelo se veselim, ko bom lahko z vsemi vami delila vse novosti in vse dobre zgodbe,« je povedala.

Na POP TV se ob tem vračajo tudi nove vsebine preiskovalnih rubrik 24UR Fokus, Inšpektor in Dejstva. Urednica Alenka Marovt napoveduje zgodbe o turizmu, kriminalu, javnem denarju, projektih, ki ostajajo daleč od obljubljenega, ter političnih obljubah pred lokalnimi volitvami.