KRAVATE, PULOVER IN BARVE MOČI

Kaj je garderoba politikov razkrila na soočenju pri Urošu Slaku

Kdo je prišel kot državnik in kdo kot upornik?
Jasmin Feratović FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

Zoran Stevanović FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

Anže Logar in Matjaž Han FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

Luka Mesec FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

Jernej Vrtovec FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

Robert Golob FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

Janez Janša FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek

S. N.
 10. 3. 2026 | 06:53
4:58
Televizijska soočenja političnih voditeljev niso le spopad programov in argumentov, temveč tudi vizualni nastop, v katerem imajo pomembno vlogo oblačila. Politiki se praviloma držijo nepisanega protokola: temna obleka, svetla srajca in pogosto kravata, saj takšna kombinacija simbolizira profesionalnost, stabilnost in avtoriteto. Strokovnjaki za politično komunikacijo poudarjajo, da televizija zahteva zadržane barve in klasične kroje, saj preveč izrazita oblačila lahko odvračajo pozornost od vsebine razprave.

Na četrtem soočenju na POP TV, ki ga je vodil Uroš Slak, so politični voditelji razpravljali o aktualnih vprašanjih, kako bomo živeli v naslednjih štirih letih. Poleg razhajanj v stališčih je bilo opaziti tudi razlike v vizualnem nastopu.

Kaj so s svojo garderobo sporočali posamezni politiki

Robert Golob, predsednik vlade in predsednik Gibanje Svoboda, je nastopil v temni obleki in beli srajci s kravato, kar je za aktualnega predsednika vlade pričakovana izbira. Njegova temno modra obleka z diskretnim karo vzorcem je ustvarila nekoliko bolj sproščen, a še vedno institucionalen videz. Takšna odločitev kaže na poskus ravnotežja med formalnostjo funkcije in osebnim slogom, s čimer Golob ohranja klasičen državni vtis.

Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke in nekdanji predsednik vlade, je nastopil v temni obleki, beli srajci in s kravato. Takšna izbira poudarja državniški in tradicionalno avtoritativen slog, ki ga Janša pogosto uporablja v javnih nastopih. Kravata pri njem deluje kot simbol politične discipline in stabilnosti, s katerim nagovarja predvsem volivce, ki cenijo formalnost in izkušnje.

Luka Mesec, podpredsednik vlade, minister za delo ter koordinator stranke Levica, je izstopal, saj je bil edini brez srajce – nosil je črn pulover pod črnim suknjičem. Takšna izbira lahko deluje kot zavestno politično sporočilo. Pulover daje bolj neformalen, aktivističen in ideološko poudarjen videz, s čimer Mesec pogosto signalizira bližino socialnim gibanjem in distanco do klasičnega političnega establišmenta.

Anže Logar, nekdanji zunanji minister in predsednik svoje politične platforme, se je odločil za obleko brez kravate. Ta odločitev ustvarja vtis modernega in bolj dostopnega politika, ki želi združiti resnost državnika z nekoliko bolj sproščenim slogom komunikacije.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport ter predsednik Socialnih demokratov, je izbral klasično kombinacijo s kravato. Ta poudarja stabilnost in institucionalno odgovornost, kar je značilno za politika, ki nastopa v vlogi ministra in predstavlja tradicionalno socialdemokratsko politično linijo.

Jernej Vrtovec, aktualni predsednik stranke Nova Slovenija in nekdanji minister za infrastrukturo, je nosil modro obleko in belo srajco brez kravate. Takšna izbira ustvarja dinamičen in sodoben videz, ki pogosto spremlja politike mlajše generacije in nakazuje energičen nastop.

Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, je izstopal z belo kravato in belo srajco ob črni obleki. Bela kravata je redkejša izbira in ustvarja močan kontrast, zaradi česar je politik v televizijskem kadru bolj opazen. Takšna odločitev lahko kaže tudi na željo po vizualnem razlikovanju od drugih sogovornikov.

Na soočenju je sodeloval tudi Jasmin Feratović, ki se je odločil za obleko brez kravate. Ta izbira daje nekoliko bolj neformalen vtis in lahko kaže na poskus ustvarjanja bolj neposrednega in manj formalnega stika z volivci.

Politika tudi skozi garderobo

Čeprav so bile razlike v oblačilih razmeroma majhne, so jasno pokazale različne politične stile in komunikacijske strategije. Večina politikov se je držala klasičnega televizijskega protokola – temna obleka in bela srajca –, saj takšna podoba ustvarja vtis resnosti in stabilnosti. Kravata je pri nekaterih poudarjala državniški in institucionalni videz, odsotnost kravate pa je nakazovala bolj sproščen ali sodoben politični slog. Največji odmik od tega protokola je predstavljal pulover Luke Mesca, ki je ustvaril bolj aktivističen vtis, medtem ko je Robert Golob z diskretnim vzorcem nekoliko razbil sicer zelo enotno podobo politične garderobe.

Soočenje je tako pokazalo, da v politiki tudi podrobnosti, kot so kravata, pulover ali barva obleke, niso povsem naključne. Obleka lahko subtilno sporoča politično identiteto, odnos do funkcije in način, kako želi posamezni politik nagovoriti volivce.

politikaRobert GolobSlovenijavolitveJanez JanšaAnže Logarpolitične strankeTV-soočenja
