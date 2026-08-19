Robert Golob prejel darilo jordanskega kralja, ob njem uživali tudi Tina in njena mama (VIDEO)

Bivši predsednik vlade Robert Golob je svojim sledilcem pokazal nekoliko neobičajno darilo, ki ga je prejel iz Jordanije. Ko je odprl pošiljko, ga je čakal ličen lesen zaboj, v katerem je bilo skrbno zloženo sveže belo grozdje. Kot je pojasnil, mu je darilo poslal jordanski kralj Abdullah II., in sicer ob posebnem družinskem dogodku, ob rojstvu vnukinj dvojčic. »To nam pošilja velik prijatelj Slovenije, in sicer kralj Jordanije, v zahvalo za vse, kar smo naredili dobrega v preteklem mandatu za medsebojne odnose, predvsem pa za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu in pomoč ljudem na Bližnjem vzhodu. No, to pa je lepo presenečenje!« je povedal Golob.

Nato je pokazal vsebino lesenega zaboja. »Danes sem prejel zelo zanimivo darilo - grozdje iz Jordanije. Poslal mi ga je jordanski kralj Abdullah II. ob rojstvu vnukinj dvojčic,« je pojasnil.

Ob predstavitvi darila je Golob spregovoril tudi o posebnem položaju Jordanije in njenih povezavah s Palestino. »Jordanija ima tudi velik delež prebivalstva iz Palestine oziroma Palestincev. Skoraj polovica, mislim, da je prebivalcev iz Jordanije zdaj že Palestincev in tudi zaradi tega je Jordanija v bistvu najbolj občutljiva na vse, kar se dogaja v Gazi in Palestini,« je dejal.

Ob tem je poudaril, da je ponosen na to, da so v Jordaniji prepoznali prizadevanja Slovenije in njegove vlade. »In sem tudi jaz v bistvu ponosen, da so prepoznali vse to, kar smo naredili dobrega za njih in nam še danes, kljub temu, da nismo več na oblasti, pošiljajo darila. Grozdje iz Jordanije,« je dejal Golob.

Čestitke kralju in kraljici Ranii

Golob je ob koncu svoje objave jordanski kraljevi družini namenil tudi osebne čestitke ob rojstvu dvojčic. »Obema, kralju in kraljici Ranii ter njuni družini, želim iz srca čestitati in zaželeti vse dobro. Moj dragi prijatelj, vaše veličanstvo kralj Abdulah II., iskrene čestitke ob rojstvu vnukinj dvojčic. Naj živita v miru in blaginji.​« Sporočilo je tako sklenil z željo, da bi novi članici kraljeve družine živeli v miru in blaginji.

Mama je grozdje ocenila kot izjemno. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Posebno darilo iz Jordanije pa ni ostalo samo pri Golobu. Sveže belo grozdje so poskusili tudi njegovi domači, med njimi njegova žena Tina Gaber Golob in njena mama Mateja Gaber. Slednja je bila nad okusom očitno še posebej navdušena. Čeprav je običajna lestvica ocen od ena do deset, je jordansko grozdje ocenila kar s 15.

Tako je darilo, ki je v Slovenijo prišlo kot diplomatska in prijateljska gesta jordanskega kralja, dobilo tudi precej bolj vsakdanji, družinski pridih. Očitno ni šlo le za lepo zapakirano darilo, ampak tudi za sadež, ki je prepričal s svojim okusom.

Belo grozdje ima tudi simboliko

Grozdje ima v Jordaniji in širšem bližnjevzhodnem prostoru dolgo tradicijo, z njim pa so povezani tudi različni simbolni pomeni. Trta in grozdje tradicionalno ponazarjata predvsem rodovitnost, obilje, življenje in blaginjo, hkrati pa tudi gostoljubje, praznovanje in deljenje z drugimi. Ker je jordanski kralj darilo poslal prav ob rojstvu dvojčic, lahko gesto razumemo tudi kot lepo željo za njuno prihodnost – za zdravje, srečo, obilje in dobro življenje. Dodaten pomen ima lahko tudi bela barva grozdja. Ta se pogosto povezuje s čistostjo, mirom, svetlobo in novimi začetki. V tem kontekstu tako belo grozdje deluje kot nežna in simbolična čestitka ob rojstvu ter želja, da bi deklici odraščali v miru in sreči.