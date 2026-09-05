»Kaj pa, če dol padem?« Luka Basi pred koncertom spravil Raaya v skrbi (VIDEO)

Koncerti Luke Basija že dolgo niso samo stvar petja in nastopa pred občinstvom. Glasbenik, ki je v zadnjih letih s številnimi uspešnicami utrdil svoje mesto na slovenski in širši regionalni glasbeni sceni, zna svoje nastope popestriti tudi z nenavadnimi prihodi na oder, gosti in presenečenji. Pri tem mu ob strani že vrsto let stoji Raay, s katerim sodelujeta kot glasbeni ustvarjalec in producent. Njuno sodelovanje je skozi leta preraslo zgolj poslovni odnos, saj skupaj pripravljata glasbene projekte, nastope in številna presenečenja za občinstvo.

Tudi Basijev prihod na oder očitno zahteva kar nekaj razmisleka. Prvega septembra je Luka Basi na družbenem omrežju Facebook objavil video, kjer z Raayem debatirata o prihodu na oder. Raay je zaskrbljen, saj je včasih prihod na oder lahko tudi ‘smrtno’ nevaren. Zakulisje iz Križank … Kakšen bo prihod v Taboru?

Basi: »Kaj pa, če dol padem? Mislim, že zdaj zajla zelo miga …« Raay ga zaskrbljeno pogleda: »A si res prepričan v to?« Basi se nasmeje: »En špricer, pa dajmo se spustiti …« Raay: Ne, ne ne. Ne, meni to ni ok. Ti boš verjetno vpet v to?« Basi: »Ne, ne.« Raay: »Kaj boš pa? Kam pa boš?«

Od Križank do Tabora

Čeprav je pogovor videti kot običajno zakulisno zbadanje med sodelavcema, ima zgodba tudi svojo koncertno zgodovino. Basi je namreč že v Križankah poskrbel za spektakularen prihod na oder, ko se je med petjem spustil po žici. Takrat je po koncertu priznal, da je o takšnem prihodu sanjal že od prvega nastopa v Križankah, a ga je bilo višine strah.

Zdaj je očitno vprašanje, kaj bo sledilo v dvorani Tabor. Glede na pogovor, ki sta ga objavila Basi in Raay, pa je mogoče sklepati, da bo tudi tokratni prihod na oder nekaj, o čemer se bo govorilo. Čeprav Raay nad idejo očitno ni najbolj navdušen, je Basi videti precej bolj sproščen. Vsaj toliko, da v šali predlaga rešitev, ki je Raay nikakor ne sprejme.

Basi bo 10. oktobra 2026 v dvorani Tabor v Mariboru praznoval deset let kariere, koncert pa je del njegovega jubilejnega leta.