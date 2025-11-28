Kaj pa počneta!? Borut Pahor objavil fotografijo z mladim dekletom v postelji (FOTO)

Nova Instagram objava nekdanjega predsednika Boruta Pahorja je zbudila zanimanje in privzdignila marsikatero obrv., Ob njem namreč v postelji leži gola svetlolaska. Seveda priljubljeni politik ni pokazal novega dekleta, ampak je pri 62 letih postal model za promocijo pižam. »Končno našel svojo miško malo,« pišejo komentatorji. Nekateri celo namigujejo na ponarejene fotografije ali profil, drugi na uporabo orodij umetne inteligence.

Borut Pahor je poleg politične poti sicer pogosto pritegnil pozornost zaradi svoje kratke, a odmevne manekenske kariere. Že v mladosti je občasno sodeloval na modnih revijah in fotografiranjih, kar je kasneje postalo del njegove prepoznavne javne podobe. Ob tem dodajmo, da ima z dolgoletno partnerico Tanjo Pečar sina Luka, s katerima ohranja tesen odnos.