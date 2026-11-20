Družbena omrežja so pogosto prostor, kjer znani Slovenci s svojimi sledilci delijo utrinke iz zasebnega življenja. Prav zato lahko pozornost vzbudijo tudi spremembe, ki jih na prvi pogled marsikdo sploh ne bi opazil. Tokrat sta v središču pozornosti nekdanja televizijska voditeljica Lili Žagar in njen dolgoletni partner Marko Potrč.
Na njunih profilih na družbenih omrežjih je namreč opaziti zanimivo spremembo. Skupne fotografije, na katerih sta se nekoč pojavljala kot par, so izginile. Potrč ima na svojem profilu sicer še vedno objavljene družinske fotografije, vendar skupnih utrinkov, posvečenih njunemu partnerskemu odnosu, ni več zaslediti. Ker sta Lili in Marko vrsto let veljala za enega bolj prepoznavnih slovenskih parov, smo želeli preveriti, ali se za spremembami na družbenih omrežjih skriva kaj več ali pa gre zgolj za odločitev o drugačnem načinu predstavljanja zasebnega življenja javnosti. Za pojasnila smo se obrnili na oba. Lili Žagar na naše vprašanje ni odgovorila, medtem ko nam je Marka Potrča uspelo priklicati po telefonu. Ta nam je na kratko dejal, da ne gre za nič posebnega, nato pa pojasnil, da mora telefonski pogovor prekiniti. Podrobnejših pojasnil tako nista podala.