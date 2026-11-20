Družbena omrežja so pogosto prostor, kjer znani Slovenci s svojimi sledilci delijo utrinke iz zasebnega življenja. Prav zato lahko pozornost vzbudijo tudi spremembe, ki jih na prvi pogled marsikdo sploh ne bi opazil. Tokrat sta v središču pozornosti nekdanja televizijska voditeljica Lili Žagar in njen dolgoletni partner Marko Potrč.

Na njunih profilih na družbenih omrežjih je namreč opaziti zanimivo spremembo. Skupne fotografije, na katerih sta se nekoč pojavljala kot par, so izginile. Potrč ima na svojem profilu sicer še vedno objavljene družinske fotografije, vendar skupnih utrinkov, posvečenih njunemu partnerskemu odnosu, ni več zaslediti. Ker sta Lili in Marko vrsto let veljala za enega bolj prepoznavnih slovenskih parov, smo želeli preveriti, ali se za spremembami na družbenih omrežjih skriva kaj več ali pa gre zgolj za odločitev o drugačnem načinu predstavljanja zasebnega življenja javnosti. Za pojasnila smo se obrnili na oba. Lili Žagar na naše vprašanje ni odgovorila, medtem ko nam je Marka Potrča uspelo priklicati po telefonu. Ta nam je na kratko dejal, da ne gre za nič posebnega, nato pa pojasnil, da mora telefonski pogovor prekiniti. Podrobnejših pojasnil tako nista podala.

Lili je iz profila odstranila vse skupne fotografije. FOTO: Posnetek Zaslona

Skupaj ustvarila družino

Marko Potrč in Lili Žagar. FOTO: Mediaspeed.net

Lili Žagar in Marko Potrč imata dva otroka, sinain hčerko. Par je v preteklosti precej pozornosti vzbudil tudi z odločitvijo, da se v času epidemije koronavirusa z družino preseli na Švedsko. Jeseni 2020 sta se namreč odločila zapustiti Slovenijo, predvsem zaradi nestrinjanja s strogimi protikoronskimi ukrepi. Potrč je bil takrat eden najglasnejših kritikov slovenskega pristopa k obvladovanju epidemije, na družbenih omrežjih pa je redno predstavljal življenje na Švedskem, kjer so veljali precej milejši ukrepi. Tam sta si z Lili ustvarila začasen dom, njuna otroka pa sta začela obiskovati tamkajšnjo šolo. Družina se je pozneje vrnila v Slovenijo. Oba sta sicer širši javnosti dobro znana s televizijskih zaslonov, v zadnjih letih pa sta se posvetila tudi podjetništvu.